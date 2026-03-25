MotoGP: apenas um furto de celular foi registrado durante evento com quase 150 mil pessoas

Balanço da Segurança Pública aponta baixo número de ocorrências durante três dias de programação em Goiânia

Lara Duarte - 25 de março de 2026

MotoGP aconteceu em Goiânia no mês de março. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

A etapa brasileira da MotoGP 2026, realizada entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo Internacional de Goiânia, reuniu 148.384 pessoas e teve apenas um furto de celular registrado.

O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), que destacou o baixo número de ocorrências diante da grande concentração de público.

Durante os três dias, o evento teve aumento progressivo de público, com mais de 40 mil pessoas na sexta-feira, 47 mil no sábado e quase 61 mil no domingo.

Além do furto, foram registrados casos pontuais de menor gravidade, como ameaça, lesão corporal, consumo de drogas, uso de documento falso, injúria, estelionato e extravio de documento.

A operação contou com atuação integrada das polícias Militar, Civil, Penal e Técnico-Científica, além do Corpo de Bombeiros, que realizou ações preventivas e atendimentos de resgate.

A Polícia Penal também abordou 23 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica que tentaram acessar áreas restritas do evento.

Para o Governo de Goiás, o resultado reforça a capacidade do estado em realizar grandes eventos com segurança e organização.

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