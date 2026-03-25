MotoGP: apenas um furto de celular foi registrado durante evento com quase 150 mil pessoas
Balanço da Segurança Pública aponta baixo número de ocorrências durante três dias de programação em Goiânia
A etapa brasileira da MotoGP 2026, realizada entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo Internacional de Goiânia, reuniu 148.384 pessoas e teve apenas um furto de celular registrado.
O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), que destacou o baixo número de ocorrências diante da grande concentração de público.
Durante os três dias, o evento teve aumento progressivo de público, com mais de 40 mil pessoas na sexta-feira, 47 mil no sábado e quase 61 mil no domingo.
Além do furto, foram registrados casos pontuais de menor gravidade, como ameaça, lesão corporal, consumo de drogas, uso de documento falso, injúria, estelionato e extravio de documento.
A operação contou com atuação integrada das polícias Militar, Civil, Penal e Técnico-Científica, além do Corpo de Bombeiros, que realizou ações preventivas e atendimentos de resgate.
A Polícia Penal também abordou 23 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica que tentaram acessar áreas restritas do evento.
Para o Governo de Goiás, o resultado reforça a capacidade do estado em realizar grandes eventos com segurança e organização.
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