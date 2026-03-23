Suspeitos se passam por turistas durante MotoGP e furtam apartamentos em bairro nobre de Goiânia
Grupo vindo de São Paulo aproveitou evento na capital para agir enquanto moradores estavam fora de casa
Dois membros de uma quadrilha especializada em furtos de apartamentos de bairros nobres foram presos pela Polícia Militar (PM) nesta semana. Segundo a PM, os suspeitos agiam principalmente no Setor Bueno, em Goiânia.
O grupo era composto por três indivíduos, dois homens e uma mulher, vindos do estado de São Paulo. Eles chegaram a Goiânia no sábado (21), por volta das 15h, e em poucas horas já iniciaram os furtos.
Diversas câmeras de segurança instaladas em ruas do Setor Bueno registraram a passagem dos suspeitos, que usavam roupas e bolsas, se passando por meros turistas.
No dia dos furtos ocorria na capital o MotoGP, que atraiu diversos moradores para o evento no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Ou seja, vários apartamentos estavam vazios durante a tarde de sábado, o que facilitou os furtos.
Uma câmera instalada na portaria de um condomínio mostrou quando o casal entra no edifício, se aproveitando do momento em que uma moradora real abre o portão para receber uma encomenda.
Eles chegaram a invadir quatro apartamentos e furtar dinheiro e bens pessoais valiosos.
Após as denúncias, o setor de Inteligência da PM identificou que os suspeitos já retornavam para o estado de origem.
Mas com o compartilhamento de dados e o apoio da Polícia Militar de São Paulo, dois dos três envolvidos foram presos em flagrante.
Durante a abordagem, parte dos objetos furtados foi recuperada, incluindo perfumes, joias e moedas estrangeiras, como dólar e euro. Eles foram detidos juntamente com o veículo utilizado na ação criminosa.
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— Portal 6 (@portal6noticias) March 23, 2026
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