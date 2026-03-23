Suspeitos se passam por turistas durante MotoGP e furtam apartamentos em bairro nobre de Goiânia

Grupo vindo de São Paulo aproveitou evento na capital para agir enquanto moradores estavam fora de casa

Ícaro Gonçalves - 23 de março de 2026

Suspeitos agiam no Setor Bueno (Imagens: Captura de tela/Reprodução)

Dois membros de uma quadrilha especializada em furtos de apartamentos de bairros nobres foram presos pela Polícia Militar (PM) nesta semana. Segundo a PM, os suspeitos agiam principalmente no Setor Bueno, em Goiânia.

O grupo era composto por três indivíduos, dois homens e uma mulher, vindos do estado de São Paulo. Eles chegaram a Goiânia no sábado (21), por volta das 15h, e em poucas horas já iniciaram os furtos.

Diversas câmeras de segurança instaladas em ruas do Setor Bueno registraram a passagem dos suspeitos, que usavam roupas e bolsas, se passando por meros turistas.

No dia dos furtos ocorria na capital o MotoGP, que atraiu diversos moradores para o evento no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Ou seja, vários apartamentos estavam vazios durante a tarde de sábado, o que facilitou os furtos.

Uma câmera instalada na portaria de um condomínio mostrou quando o casal entra no edifício, se aproveitando do momento em que uma moradora real abre o portão para receber uma encomenda.

Eles chegaram a invadir quatro apartamentos e furtar dinheiro e bens pessoais valiosos.

Após as denúncias, o setor de Inteligência da PM identificou que os suspeitos já retornavam para o estado de origem.

Mas com o compartilhamento de dados e o apoio da Polícia Militar de São Paulo, dois dos três envolvidos foram presos em flagrante.

Durante a abordagem, parte dos objetos furtados foi recuperada, incluindo perfumes, joias e moedas estrangeiras, como dólar e euro. Eles foram detidos juntamente com o veículo utilizado na ação criminosa.

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