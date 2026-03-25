Motorista que matou motouber na Avenida Brasil é preso em Anápolis com sinais de embriaguez

Suspeito foi localizado durante a madrugada por força-tarefa e recusou bafômetro

Da Redação - 25 de março de 2026

Prisão ocorreu ainda em flagrante. (Foto: Reprodução)

O motorista Euller Mendes Moura, de 31 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (25), após ser identificado como o responsável pelo atropelamento que matou o motouber Danilo Moreira Costa, em Anápolis.

A prisão ocorreu após uma força-tarefa envolvendo equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC), que intensificaram buscas logo após o acidente registrado na Avenida Brasil Sul.

Danilo, de 35 anos, trabalhava como motouber quando tudo aconteceu. Ele havia parado a motocicleta ao perceber a presença do caminhão de coleta de lixo conduzido pelo sogro e decidiu se aproximar para uma rápida conversa.

Nesse momento, enquanto estava na pista à frente do veículo, acabou sendo atingido por um carro que passava pela avenida. Após o impacto, o motorista fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas pôde confirmar a morte ainda no local.

Com base nas informações levantadas, os policiais conseguiram localizar o suspeito poucas horas depois. Durante a abordagem, ele apresentava sinais claros de embriaguez, embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!