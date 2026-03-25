Motociclista morre ao parar para cumprimentar sogro e ser atropelado na Avenida Brasil, em Anápolis
Vítima foi atingida por veículo que fugiu do local antes da chegada do socorro
Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (24) após ser atropelado na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, na altura do antigo Centro Administrativo.
De acordo com relatos de populares ao Portal 6, a vítima havia parado a motocicleta para cumprimentar o sogro, que dirigia um caminhão da empresa Quebec Ambiental, responsável pela coleta de lixo na cidade.
Enquanto os dois conversavam, um veículo que passava pela via acabou atingindo o motociclista. Com o impacto, Danilo Moreira Costa, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para a remoção do corpo.
