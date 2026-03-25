Muita gente erra: a palavra simples que deve ser escrita com H e quase ninguém acerta

Confusão comum continua gerando erros mesmo entre pessoas com bom domínio da escrita

Magno Oliver - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Um erro aparentemente simples continua sendo um dos mais comuns na língua portuguesa: a confusão entre “HAJA” e “AJA”.

Apesar de terem a mesma pronúncia, as duas formas possuem origens distintas e significados diferentes, o que exige atenção no uso correto.

A dúvida frequente revela como pequenas variações na escrita podem alterar completamente o sentido de uma frase.

De acordo com normas da Academia Brasileira de Letras e referências gramaticais tradicionais, “haja”, com H, deriva do verbo “haver”. Essa forma é utilizada para indicar existência, necessidade ou intensidade, geralmente no presente do subjuntivo ou no imperativo.

Expressões como “é preciso que haja solução” ou “haja paciência” exemplificam esse uso, comum em contextos mais abstratos ou impessoais.

Já “aja”, sem H, tem origem no verbo “agir” e está diretamente relacionado a comportamento, atitude ou ação. Também empregado no presente do subjuntivo e no imperativo, aparece em construções como “aja com responsabilidade” ou “é importante que ele aja com cautela”.

Nesse caso, a palavra está sempre associada a uma conduta prática, vinculada a decisões ou ações humanas.

A semelhança sonora entre as duas formas, fenômeno conhecido como homofonia, é a principal responsável pelos erros recorrentes. Além disso, equívocos como a tentativa de formar “hajar” não têm respaldo na norma culta.

A recomendação é simples: usar “haja” quando houver sentido de existência ou intensidade, e “aja” quando a frase indicar ação.

Compreender essa diferença é essencial para garantir clareza e precisão na comunicação escrita.

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