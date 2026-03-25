Prazo final: prazo para a mudança das placas Mercosul no Brasil é anunciado e exige atenção dos motoristas
Atualização recente exige atenção redobrada para evitar problemas com documentos e circulação
A implementação do novo padrão de identificação veicular no Brasil entrou em uma fase decisiva, exigindo maior atenção dos motoristas em relação às regras de substituição das placas.
O modelo conhecido como placa Mercosul já está em vigor em todo o país e segue diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, com aplicação obrigatória em situações específicas previstas na legislação.
Diferente do que muitos condutores imaginam, não existe uma troca automática para toda a frota.
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Segundo orientações dos órgãos oficiais, a substituição ocorre de forma gradual e está vinculada a eventos como primeiro emplacamento, transferência de propriedade, mudança de município ou necessidade de reemissão por danos ou perda.
Os Departamentos Estaduais de Trânsito, como o Detran-SP, reforçam que veículos com placas antigas continuam válidos até que haja exigência legal para a atualização.
O novo modelo foi desenvolvido no âmbito do Mercosul e busca padronizar a identificação veicular entre países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Com fundo branco, faixa azul superior e combinação alfanumérica ampliada, a placa incorpora elementos de segurança como QR Code, que permite verificar a autenticidade e dificulta fraudes e clonagens.
Além disso, o sistema facilita a fiscalização eletrônica e o controle de circulação, inclusive em regiões de fronteira. Na prática, o processo de troca envolve etapas definidas por cada estado, incluindo agendamento, apresentação de documentos, vistoria e aquisição da placa em empresa credenciada.
Especialistas apontam que o modelo representa avanço em tecnologia e segurança, mas destacam a importância de o proprietário acompanhar as exigências do seu estado para evitar irregularidades.
A recomendação é consultar sempre os canais oficiais dos Detrans e manter a documentação atualizada para garantir circulação dentro das normas vigentes.
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