Não é permitido, nem com placa: o que a lei diz sobre empresas que rebaixam a calçada e tentam reservar vagas só para clientes

Rebaixamento de calçada não garante exclusividade de vaga e uso irregular pode gerar multa

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Muitos estabelecimentos acreditam que podem reservar vagas na frente do imóvel após rebaixar a calçada. No entanto, a lei não permite essa prática, nem com placa ou sinalização improvisada.

As informações foram destacadas pelo perfil Oeste Goiano Notícias (@ognoticias), que reforçou a regra prevista na legislação de trânsito.

Rebaixar calçada não dá direito à vaga

O rebaixamento da calçada serve apenas para permitir a entrada e saída de veículos.

Ou seja, ele não transforma o espaço público em vaga exclusiva.

Assim, qualquer motorista pode estacionar no local, desde que respeite as regras de trânsito.

Rua é espaço público

A via pública pertence a todos. Portanto, ninguém pode se apropriar de vagas sem autorização do poder público.

Além disso, a legislação não permite impedir o uso da rua por outros condutores.

Por isso, práticas comuns como:

colocar cones

instalar placas particulares

usar correntes ou barreiras

são consideradas irregulares.

Quando a reserva de vaga é permitida

A reserva de vagas só ocorre quando há autorização oficial da prefeitura.

Esse tipo de permissão costuma acontecer em casos específicos, como:

vagas para carga e descarga

áreas destinadas a pessoas com deficiência

espaços regulamentados por sinalização pública

Assim, qualquer reserva sem autorização é ilegal.

Possíveis penalidades

Quem tenta reservar vagas de forma irregular pode sofrer penalidades.

Entre elas:

autuação por uso indevido do espaço público

remoção de objetos colocados na via

multa administrativa

Além disso, a prática pode gerar conflitos entre motoristas.

Organização e respeito às regras

Especialistas reforçam que respeitar as normas garante mais organização no trânsito.

Além disso, evita disputas e melhora a convivência nas cidades.

Portanto, mesmo com calçada rebaixada, a vaga continua sendo de uso coletivo.

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