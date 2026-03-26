Dica das donas de casa para fazer o gás de cozinha durar mais tempo sem perder o rendimento

Truques simples voltaram a circular nas redes e despertaram curiosidade de quem tenta equilibrar melhor os gastos da casa

Layne Brito - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram/@rosasousaofc)

Quando o orçamento aperta, qualquer dica que prometa aliviar as despesas da casa ganha atenção quase imediata. E, entre tantas contas que pesam no fim do mês, o gás de cozinha costuma estar entre os itens que mais preocupam famílias que tentam fazer tudo render um pouco mais.

Foi justamente por tocar nesse ponto sensível da rotina doméstica que um vídeo voltou a chamar atenção ao compartilhar dois truques populares que, segundo a autora, ajudariam a prolongar a duração do botijão.

A fala é direta, quase em tom de segredo de família, daqueles ensinamentos passados de geração em geração dentro de casa.

A promessa feita no vídeo é tentadora: fazer o gás durar muito mais tempo sem comprometer o uso normal no fogão.

Não demorou para a gravação se espalhar, justamente por apresentar soluções simples, fáceis de entender e ligadas à rotina de milhares de brasileiros.

O primeiro truque citado envolve o registro do gás.

Em vez de deixá-lo totalmente aberto, a orientação é manter a passagem em um ponto intermediário, como se a regulagem controlasse melhor a saída do produto antes de ele chegar às bocas do fogão.

A ideia, segundo o vídeo, é permitir o funcionamento normal da chama, mas com um consumo mais contido.

Já o segundo conselho aparece para os momentos finais do botijão.

A sugestão apresentada é mudar a posição do recipiente quando ele estiver perto de acabar, numa tentativa de aproveitar ainda mais o conteúdo restante.

A combinação dessas duas práticas é mostrada como uma alternativa doméstica para quem busca economia no dia a dia.

De acordo com a gravação, os dois truques seriam aplicados da seguinte forma:

não deixar o registro totalmente aberto;

manter a abertura em uma regulagem intermediária;

acender o fogão normalmente e ajustar a chama na boca;

quando o botijão estiver perto do fim, mudar a posição para tentar estender o uso.

A repercussão em torno do assunto mostra como soluções simples ainda encontram espaço na rotina doméstica, principalmente quando envolvem economia.

Ao mesmo tempo, o tema costuma gerar debate porque mexe com um item essencial da casa e desperta o interesse imediato de quem quer gastar menos sem abrir mão da praticidade.

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