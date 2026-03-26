Goiânia e Aparecida fazem mutirão gratuito para colocação de DIU em mulheres

Inscrições são limitadas e o programa amplia acesso a método contraceptivo seguro e de longa duração

Pedro Ribeiro - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Governo de Goiás)

Mulheres de Goiânia e Aparecida de Goiânia já podem se inscrever para participar de um mutirão gratuito voltado à inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), que será realizado nos dias 09 e 10 de abril.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) e faz parte das ações da Rede Nascer em Goiás, com o objetivo de ampliar o acesso ao planejamento reprodutivo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

As vagas são limitadas e destinadas exclusivamente a mulheres que residem nas duas cidades.

Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente, dentro do prazo estabelecido.

Além de oferecer o procedimento sem custo, a ação também envolve a capacitação de profissionais da Atenção Primária, o que deve contribuir para melhorar a qualidade do atendimento prestado à população.

O DIU é considerado um método contraceptivo de longa duração e alta eficácia, sendo uma das alternativas mais seguras disponíveis na rede pública.

A ampliação do acesso ao dispositivo é vista como uma estratégia para reduzir gestações não planejadas e fortalecer a autonomia das mulheres.

Para mais informações acesse o site clicando aqui.

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