O hospital termal mais antigo do mundo: fundado em 1485, com águas ‘milagrosas’ à 34 ºC que atraem turistas do mundo todo

Entre tradições antigas e ciência moderna, um destino histórico guarda segredos que atravessam séculos e continuam surpreendendo visitantes curiosos

Magno Oliver - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Em meio ao crescente interesse global por turismo de bem-estar, locais históricos com propriedades terapêuticas voltam a ganhar protagonismo.

Um dos exemplos mais emblemáticos está em Portugal: o Hospital Termal das Caldas da Rainha, reconhecido como o hospital termal mais antigo do mundo ainda em funcionamento.

Fundado no século XV, o espaço combina tradição, ciência e turismo em uma experiência singular. A origem do complexo remonta ao reinado de D. Leonor, que, segundo registros históricos, teria identificado os benefícios das águas termais ao observar banhos populares na região.

A partir dessa constatação, foi ordenada a construção da unidade entre 1484 e 1485, consolidando o local como referência pioneira em tratamentos termais na Europa.

As águas que brotam naturalmente na região atingem temperaturas próximas de 34 ºC e possuem elevada concentração de enxofre e outros minerais.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde e diretrizes da Direção-Geral da Saúde, esse tipo de composição é tradicionalmente associado a benefícios para condições respiratórias, reumáticas e musculoesqueléticas, além de contribuir para relaxamento e recuperação física.

Atualmente, o complexo oferece tanto tratamentos clínicos, mediante prescrição médica, quanto serviços voltados ao bem-estar, como banhos de imersão, massagens terapêuticas e técnicas de hidroterapia.

Além disso, o modelo segue princípios da hidrologia médica, área que utiliza águas minerais para fins terapêuticos e que mantém relevância em diversos países europeus.

Além da vertente de saúde, o local também se destaca como ponto turístico. Situado na cidade de Caldas da Rainha, o hospital integra um conjunto histórico e natural que inclui o Parque Dom Carlos I e a Mata Nacional D. Leonor.

Portanto, a combinação entre patrimônio, natureza e tradição terapêutica reforça o destino como referência internacional, atraindo visitantes em busca de saúde, história e qualidade de vida.

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