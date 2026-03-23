Parceria entre UFG e Prefeitura de Aparecida transforma HMAP em hospital-escola

Iniciativa aproxima estudantes da realidade do SUS, garantindo atendimento humanizado e troca de conhecimento com profissionais de referência

Lara Duarte - 23 de março de 2026

(Foto: Rodrigo Estrela/Secom Aparecida)

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia Iris Rezende Machado (HMAP) firmou acordo com a Universidade Federal de Goiás (UFG) para receber estudantes do sexto ano de Medicina.

A UFG tem um dos melhores cursos de medicina do Brasil e o HMPA é considerado um dos melhores hospitais públicos da América Latina.

A parceria serve para integrar o ensino acadêmico à assistência médica na rede pública.

O prefeito Leandro Vilela e a vice-reitora da UFG, Camila Caixeta, assinaram a parceria na manhã desta segunda-feira (23), estabelecendo o hospital como um campo de prática de excelência para o programa de internato médico.

Os alunos atuarão em áreas estratégicas da unidade, como Pediatria, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), porque a proposta busca garantir uma vivência prática alinhada às diretrizes acadêmicas e aos protocolos institucionais.

A presença dos internos no HMAP amplia a capacidade de atendimento à população e promove uma troca constante de conhecimento entre os futuros médicos e as equipes assistenciais, sempre sob a supervisão de profissionais da UFG.

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