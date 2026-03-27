Ambev oferece passeio gratuito na fábrica, com direito à degustação de chopp

Passeio gratuito na fábrica da Ambev, no Rio, revela bastidores da produção de chopp e atrai visitantes, com vagas disputadas meses antes

Gabriel Dias - 27 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Destino Certo Oficial)

Em uma cidade onde o turismo costuma girar em torno de praias, mirantes e pontos históricos, experiências fora desse circuito ainda passam despercebidas — mesmo quando são gratuitas. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma proposta pouco convencional tem chamado a atenção de quem busca algo diferente para fazer sem gastar nada.

Em Campo Grande, a fábrica da Ambev oferece visitas guiadas que levam o público a conhecer de perto os bastidores da produção de uma das bebidas mais consumidas do país. O passeio foge completamente do roteiro tradicional e apresenta, de forma acessível, o funcionamento de uma linha industrial em larga escala.

Localizada na Estrada Rio–São Paulo, a unidade abre as portas de terça a sábado para grupos organizados, com limite de aproximadamente 30 pessoas por visita.

Apesar de ainda não figurar entre os programas turísticos mais conhecidos da cidade, a procura tem crescido de forma significativa.

O interesse é tanto que as vagas costumam se esgotar com até dois meses de antecedência. Em alguns casos, há até lista de espera, o que evidencia a força do “boca a boca” na popularização da experiência entre os próprios cariocas.

Além de apresentar o processo produtivo, o tour também proporciona uma imersão no universo da indústria, aproximando o visitante de etapas que normalmente passam despercebidas no dia a dia. O melhor? Os visitantes ainda tem direito à degustação de chopp.

É uma oportunidade de enxergar, por outro ângulo, algo que está presente na rotina de milhões de brasileiros.

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