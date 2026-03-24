Cerveja todos os dias: entenda o que a bebida faz no intestino e na saúde cardiovascular

Consumo frequente da bebida pode desencadear efeitos silenciosos no organismo, com impactos que vão além do que muita gente imagina

Layne Brito - 24 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Para muitos brasileiros, a cerveja faz parte da rotina, seja para relaxar após o trabalho ou acompanhar momentos de lazer. Mas o hábito de consumir a bebida todos os dias pode provocar mudanças no organismo que nem sempre são percebidas de imediato.

Embora seja frequentemente associada a momentos de descontração, a cerveja carrega uma combinação de compostos que agem diretamente em diferentes sistemas do corpo.

Entre eles, estão substâncias que podem tanto influenciar a microbiota intestinal quanto impactar o funcionamento do coração.

No intestino, por exemplo, o álcool presente na bebida pode irritar a mucosa intestinal e aumentar a permeabilidade da barreira protetora.

Esse processo facilita a passagem de substâncias indesejadas para a corrente sanguínea, o que pode desencadear inflamações ao longo do tempo.

Impactos no intestino vão além do desconforto

Apesar disso, a cerveja também contém polifenóis, compostos derivados do malte e do lúpulo, que podem favorecer o crescimento de bactérias benéficas no intestino.

No entanto, especialistas alertam que esse possível efeito positivo não anula os danos causados pelo álcool, especialmente quando o consumo é frequente.

Além disso, os benefícios associados a esses compostos também podem ser obtidos por meio de versões sem álcool ou até mesmo por outros alimentos, sem os efeitos negativos da bebida alcoólica.

Efeitos cardiovasculares exigem atenção

Quando o assunto é saúde do coração, o cenário se torna ainda mais delicado.

O consumo regular de cerveja pode contribuir para o aumento da pressão arterial, além de elevar o risco de arritmias e processos inflamatórios nos vasos sanguíneos.

Com o tempo, esses fatores podem favorecer o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e até acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Diante disso, especialistas são categóricos: embora o consumo ocasional possa não representar grandes riscos, a ingestão diária de cerveja tende a trazer mais prejuízos do que benefícios ao organismo.

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