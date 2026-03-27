Empresário de Anápolis que desapareceu após receber Pix de R$ 100 mil foi encontrado e está bem, confirma PC

Família havia se preocupado após ele sair com um ex-funcionário e não dar mais notícias

Natália Sezil - 27 de março de 2026

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

O empresário de Anápolis, cujo desaparecimento foi registrado na Polícia Civil (PC) após quase uma semana sem contato com a família, foi encontrado e está bem.

A atualização foi feita no final da tarde desta sexta-feira (27), horas após repercutir o caso. A situação havia gerado alerta porque o comerciante tinha recebido uma transferência via Pix no valor de R$ 100 mil pouco antes de ser visto pela última vez.

Segundo familiares, ele havia saído de casa por volta das 11h da última sexta-feira (20), acompanhado de um ex-funcionário.

O Portal 6 procurou o delegado Wlisses Valentim, responsável pelo caso, que afirmou que o homem foi localizado após diligências do 5º Distrito Policial com apoio do Grupo Especializado de Investigações Criminais (Geic).

Ele compartilhou que a PC fez contato com o empresário, o que foi presenciado pelos familiares do comerciante, e que não se tratava, de fato, de um desaparecimento.

Conforme relatos anteriores da família, o homem havia mantido contato frequente com a esposa durante a última sexta-feira (20), quando saiu às 11h, na companhia de um ex-funcionário, assegurando que voltaria para casa.

A comunicação teria sido interrompida no sábado (21), às 17h. Desde então, o celular do comerciante teria ficado desligado, sem visualizar as mensagens enviadas.

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