Empresário de Anápolis que saiu com ex-funcionário após receber PIX de R$ 100 mil está desaparecido há uma semana

No último contato feito, ele assegurou à esposa que voltaria para casa no mesmo dia, o que não aconteceu

Davi Galvão - 27 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A Polícia Civil (PC) investiga o paradeiro de um empresário desaparecido já há uma semana, em Anápolis. O caso gera alerta pelo fato de o homem ter recebido uma transferência via PIX no valor de R$ 100 mil pouco antes de ser visto pela última vez.

Até esta sexta-feira (27), não houve qualquer atualização sobre a localização da vítima ou do acompanhante que estava com ela.

De acordo com o relato de familiares e informações da investigação, o homem saiu de casa por volta das 11h do dia 20 de março.

Ele manteve contato frequente com a esposa durante o dia, assegurando que voltaria para casa. No entanto, a comunicação foi interrompida definitivamente no sábado (21), às 17h.

Desde esse horário, o celular do comerciante permanece desligado e as mensagens enviadas não são visualizadas.

O empresário deixou o local em um carro de cor preta, acompanhado por um ex-funcionário, com o qual já teria saído de forma similar no passado, mas o cenário atual apresenta contornos mais graves.

A principal diferença, segundo a família, é o silêncio absoluto e a falta de justificativas, o que foge ao padrão de comportamento registrado em episódios passados.

A polícia agora busca rastrear o trajeto do veículo e verificar se a movimentação financeira possui relação direta com o desaparecimento.

O caso segue sendo investigado e qualquer informação relevante pode ser comunicada às autoridades, de forma anônima.

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