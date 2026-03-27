Polícia Federal realiza operação em Goiás para combater preços abusivos em postos de combustíveis

Fiscalização integra ação nacional e mira reajustes sem justificativa

Lara Duarte - 27 de março de 2026

Aumento injustificado está na mira das autoridades. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Postos de combustíveis em Goiás são alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (27), que busca identificar aumentos abusivos nos preços praticados ao consumidor.

A ação faz parte da operação “Vem Diesel”, realizada simultaneamente em 11 estados e no Distrito Federal, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Tocantins.

A força-tarefa reúne a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e os Procons estaduais, que atuam na fiscalização dos postos.

O objetivo é verificar se houve reajustes sem justificativa técnica, além de possíveis práticas como alinhamento de preços entre concorrentes e aumento de margem de lucro de forma indevida.

Pelo Código de Defesa do Consumidor, a elevação de preços sem causa comprovada pode ser considerada abusiva, especialmente quando gera vantagem excessiva ao fornecedor.

Caso irregularidades sejam confirmadas, os responsáveis podem ser investigados e punidos.

A operação ocorre em meio à alta recente dos combustíveis, mesmo após medidas adotadas pelo Governo Federal para conter os impactos do cenário internacional.

Como mostrado pelo Portal 6, em visita à fábrica da CAOA, em Anápolis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia adiantado que tomaria medidas para impedir aumento injustificado.

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