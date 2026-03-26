Guerra no Irã: Lula já sabe o que fazer para impedir aumento do preço dos combustíveis no Brasil

Fala do presidente da República foi feita em Anápolis, na fábrica de CAOA, durante inauguração da linha de produção da Changan no país

Danilo Boaventura - 26 de março de 2026

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à fábrica da CAOA. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (26) que o Governo Federal atuará com rigor para impedir que a crise gerada pela guerra no Irã resulte no aumento injustificado dos preços dos combustíveis no Brasil.

Durante a inauguração da linha de produção da montadora chinesa Changan na fábrica da CAOA, em Anápolis, Lula destacou que o Brasil importa apenas 30% do óleo diesel consumido internamente, enquanto produz e refina o restante em território nacional.

“O Brasil importa 30% de óleo diesel, e o que é importado é em dólar, é mais caro. A gente criou subsídio e inventou medidas para que não permita que o aumento chegue”, afirmou o presidente, reforçando que essa autossuficiência parcial na produção de derivados de petróleo elimina a necessidade de repassar os impactos do conflito internacional para os consumidores brasileiros.

Para garantir que os preços permaneçam estáveis, o presidente determinou que a Polícia Federal (PF) e os Procons fiscalizem os postos de combustíveis em todo o país, identificando empresários que tentem aproveitar o cenário de tensão no Oriente Médio para elevar os valores de forma abusiva.

Lula ressaltou que qualquer aumento nos combustíveis afeta diretamente o custo de vida da população, pois encarece o frete e o preço de alimentos básicos.

“Tudo que aumenta em combustível cai na mesa do povo, porque aumenta o frete, aumenta o preço do alface, da cebola, do quiabo”, alertou o presidente, evidenciando como a ganância de postos de gasolina prejudica os caminhoneiros e os brasileiros mais pobres.

O presidente também criticou a irresponsabilidade de comerciantes que tentam lucrar com a crise internacional.

“Tem malandro no posto de gasolina aumentando a gasolina que não tem nada a ver com a crise do Irã. Tem gente aumentando até o etanol e o diesel mesmo a gente dando subsídio”, denunciou Lula, reafirmando o compromisso do governo em combater essas práticas abusivas.

Segundo o chefe do Executivo, o Brasil não permitirá que a distância de 15 mil quilômetros entre o país e o Irã justifique o sofrimento da população brasileira.

“Nós estamos trabalhando para minimizar o sofrimento dessas pessoas”, concluiu o presidente durante a visita a Goiás.

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