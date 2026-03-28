Como é a mansão da herdeira das Pernambucanas que tem simplesmente 96 cômodos

Imóvel avaliado em R$ 50 milhões chama atenção pelo luxo e por disputa judicial envolvendo herança e testamento

Gabriel Dias - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Em meio à movimentação intensa de São Paulo, uma propriedade discreta guarda uma história que mistura luxo, poder e conflito familiar.

A mansão ligada à herdeira das Pernambucanas, Anita Harley, ganhou notoriedade após ser destaque em um documentário que revelou detalhes até então pouco conhecidos.

O imóvel impressiona não apenas pelo valor, estimado em cerca de R$ 50 milhões, mas também peladimensão incomum e pelo enredo que envolve sua posse.

Estrutura grandiosa chama atenção

Com características que lembram um verdadeiro palácio, a mansão reúne 96 cômodos, incluindo 37 banheiros e cinco cozinhas, distribuídos em vários pavimentos. A estrutura robusta e os detalhes arquitetônicos reforçam o alto padrão da propriedade.

Localizada em uma região mais reservada da Aclimação, a residência se mantém afastada do fluxo intenso da cidade, garantindo privacidade — um contraste com a repercussão que passou a ganhar.

Além dos números impressionantes, o imóvel conta com áreas de lazer amplas, como piscina e espaços que evidenciam um estilo de vida sofisticado.

Disputa judicial envolve herança milionária

Por trás da imponência, a mansão se tornou o centro de uma disputa judicial envolvendo o patrimônio de Anita Harley.

A empresária sofreu um AVC em 2016 e permanece em coma desde então, o que abriu questionamentos sobre a administração de seus bens.

Antes disso, ela chegou a deixar o imóvel e viver em um hotel na região da Rua Augusta, retornando posteriormente à residência.

Atualmente, a posse da mansão é reivindicada por uma pessoa identificada como Suzuki, que afirma ter recebido o imóvel por meio de doação registrada em cartório em 2009.

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