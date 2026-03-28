Como é a mansão da herdeira das Pernambucanas que tem simplesmente 96 cômodos
Imóvel avaliado em R$ 50 milhões chama atenção pelo luxo e por disputa judicial envolvendo herança e testamento
Em meio à movimentação intensa de São Paulo, uma propriedade discreta guarda uma história que mistura luxo, poder e conflito familiar.
A mansão ligada à herdeira das Pernambucanas, Anita Harley, ganhou notoriedade após ser destaque em um documentário que revelou detalhes até então pouco conhecidos.
O imóvel impressiona não apenas pelo valor, estimado em cerca de R$ 50 milhões, mas também peladimensão incomum e pelo enredo que envolve sua posse.
- Novas regras: inquilinos que estão em atraso não podem mais ser despejados do imóvel nesse país
- Esqueça a Suíça ou EUA: a primeira cidade do mundo a atingir o padrão máximo de qualidade de vida fica no Brasil
- 6 perfumes do O Boticário que parecem fragrâncias de luxo para você ficar com “cheiro de rica”
Estrutura grandiosa chama atenção
Com características que lembram um verdadeiro palácio, a mansão reúne 96 cômodos, incluindo 37 banheiros e cinco cozinhas, distribuídos em vários pavimentos. A estrutura robusta e os detalhes arquitetônicos reforçam o alto padrão da propriedade.
Localizada em uma região mais reservada da Aclimação, a residência se mantém afastada do fluxo intenso da cidade, garantindo privacidade — um contraste com a repercussão que passou a ganhar.
Além dos números impressionantes, o imóvel conta com áreas de lazer amplas, como piscina e espaços que evidenciam um estilo de vida sofisticado.
Disputa judicial envolve herança milionária
Por trás da imponência, a mansão se tornou o centro de uma disputa judicial envolvendo o patrimônio de Anita Harley.
A empresária sofreu um AVC em 2016 e permanece em coma desde então, o que abriu questionamentos sobre a administração de seus bens.
Antes disso, ela chegou a deixar o imóvel e viver em um hotel na região da Rua Augusta, retornando posteriormente à residência.
Atualmente, a posse da mansão é reivindicada por uma pessoa identificada como Suzuki, que afirma ter recebido o imóvel por meio de doação registrada em cartório em 2009.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!