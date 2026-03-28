Lavar os pés com vinagre e água morna: por que é recomendado e qual a melhor frequência

Hábito simples tem ganhado espaço entre quem busca aliviar o desconforto do dia a dia com um cuidado rápido e acessível

Layne Brito - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Depois de horas em pé, sapatos fechados e rotina puxada, os pés costumam ser uma das partes do corpo que mais sentem os efeitos do cansaço. Ainda assim, nem sempre recebem a atenção necessária.

Nos últimos tempos, um cuidado doméstico simples voltou a chamar atenção de quem procura alternativas práticas para incluir pequenos momentos de autocuidado na rotina: lavar os pés com vinagre e água morna.

A combinação é recomendada, principalmente, por estar ligada à sensação de limpeza profunda, frescor e alívio após um dia intenso.

A água morna ajuda a relaxar, enquanto o vinagre costuma ser lembrado em cuidados caseiros por suas características associadas à higienização.

Por isso, muita gente adota a prática como uma forma de reduzir odores, amenizar o desconforto e deixar a região com sensação de maior leveza.

Além do bem-estar imediato, o hábito também costuma ser apontado como um aliado para quem passa muito tempo com os pés abafados ou sente incômodos relacionados ao uso prolongado de calçados.

Ainda assim, o cuidado deve ser visto como complementar, e não como solução definitiva para problemas persistentes.

Quando há irritação, feridas ou desconforto frequente, a melhor escolha é buscar orientação adequada antes de insistir em receitas caseiras.

Em relação à frequência, o mais indicado é manter equilíbrio.

O uso ocasional, em dias de maior cansaço ou quando houver necessidade de um cuidado extra, tende a fazer mais sentido do que transformar o hábito em algo excessivo.

Isso porque o contato repetido pode acabar sensibilizando a pele em algumas pessoas.

No fim, a prática continua atraindo interesse justamente por reunir simplicidade, baixo custo e a sensação de bem-estar quase imediata.

Para quem busca uma pausa rápida dentro da correria, esse tipo de cuidado acaba funcionando como um pequeno ritual para encerrar o dia com mais conforto.

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