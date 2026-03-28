O jeito correto de desencardir as roupas brancas em casa sem muito esforço com poucos ingredientes

Mistura simples tem chamado atenção de quem tenta recuperar peças claras sem precisar recorrer a métodos mais agressivos

Layne Brito - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Manter roupas brancas com aparência de novas nem sempre é uma missão fácil. Com o tempo, peças claras costumam perder o brilho original, ganhar aspecto amarelado e até acumular marcas difíceis de ignorar.

Por isso, qualquer solução prática e acessível para recuperar esse visual costuma despertar interesse imediato, principalmente entre quem quer cuidar das peças em casa sem recorrer a processos mais complicados.

Uma mistura simples tem chamado atenção justamente por prometer devolver o branco às roupas com poucos ingredientes e sem muito esforço.

A proposta é usar itens fáceis de encontrar e apostar em um processo de molho que ajuda a soltar o encardido, melhorar a aparência do tecido e renovar peças que já pareciam comprometidas.

O método combina água quente, sabão e percarbonato de sódio, formando uma solução que pode ser usada em roupas brancas para potencializar a limpeza.

Segundo o conteúdo compartilhado, o resultado pode ser percebido em peças amareladas e até em tecidos com marcas mais persistentes, desde que o material suporte esse tipo de lavagem.

Como fazer a mistura em casa

Separe um recipiente que suporte água quente Adicione água quente em quantidade suficiente para cobrir a roupa Acrescente sabão, em pó ou líquido Junte o percarbonato de sódio Misture bem até os ingredientes se dissolverem Coloque a peça branca no recipiente Deixe de molho por cerca de 3 horas Depois, finalize a lavagem normalmente

A praticidade do método é um dos pontos que mais chamam atenção.

Além de usar poucos ingredientes, a técnica se encaixa com facilidade na rotina doméstica e pode ajudar a recuperar camisetas, uniformes e outras peças claras que já não aparentavam estar tão limpas quanto deveriam.

Ainda assim, alguns cuidados são importantes.

Como a receita leva água quente e um produto químico de limpeza, o ideal é verificar antes se o tecido suporta altas temperaturas e seguir corretamente as orientações de uso.

Dessa forma, o processo pode ser feito com mais segurança e com menor risco de danificar a roupa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Iracema Gonzaga | Técnica de maquina de lavar (@mulherdasmaquinas)

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