Misturinha simples para clarear roupas brancas em minutos sem danificar o tecido

Combinação acessível promete devolver o branco das peças sem esforço excessivo ou uso de produtos agressivos

Layne Brito - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem sofre com roupas brancas encardidas sabe que nem sempre os produtos tradicionais resolvem o problema. Com o tempo, peças claras acabam perdendo o brilho e ganhando um aspecto amarelado, mesmo após várias lavagens.

Diante disso, receitas caseiras têm ganhado espaço por unir praticidade, economia e bons resultados.

Uma das misturinhas que mais vem chamando atenção utiliza ingredientes simples, fáceis de encontrar e que podem ser preparados em poucos minutos dentro de casa.

A proposta é agir diretamente na sujeira impregnada, soltando resíduos e ajudando a recuperar o aspecto original das peças sem a necessidade de produtos mais agressivos.

Ingredientes

• 1 xícara de sabão de coco ralado;

• 1/2 xícara de bicarbonato de sódio;

• 1 xícara de vinagre branco de álcool;

• Água quente suficiente para encher o balde.

Modo de preparo e uso

• Em um balde, coloque o sabão de coco ralado;

• Acrescente o bicarbonato de sódio;

• Adicione o vinagre branco;

• Complete com água quente até encher o balde;

• Misture bem com cuidado, por conta da temperatura;

• Coloque as roupas dentro da mistura;

• Tampe o balde (pode usar um pano ou forro);

• Deixe agir até a água esfriar completamente;

• Depois, lave as peças na máquina normalmente.

Mistura ajuda a soltar sujeira impregnada

A combinação do sabão de coco com o bicarbonato e o vinagre cria uma ação de limpeza mais profunda, ajudando a remover manchas e devolver o branco das peças.

Além disso, o uso da água quente potencializa o efeito da mistura.

O melhor é que se trata de uma solução barata e fácil de fazer, ideal para quem quer cuidar das roupas sem gastar muito.

No fim, o resultado pode surpreender: peças mais claras, com aparência renovada e prontas para o uso no dia a dia.

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