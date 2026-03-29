3 manias comuns que pessoas inteligentes costumam ter, mas que muita gente não percebe

Certos costumes discretos passam despercebidos, mas escondem padrões surpreendentes no cotidiano humano

Magno Oliver - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Alguns comportamentos do dia a dia costumam ser interpretados de forma superficial ou até negativa. No entanto, estudos na área da Psicologia Cognitiva mostram que certas manias podem estar associadas a processos mentais mais sofisticados.

O que parece um simples hábito pode, na verdade, refletir atividade cerebral intensa, criatividade ou mecanismos de autorregulação emocional.

Pesquisas conduzidas em Harvard University e a American Psychological Association indicam que pessoas com alto nível de inteligência frequentemente desenvolvem comportamentos repetitivos ou incomuns como forma de organizar pensamentos, aliviar tensões ou estimular a mente.

Esses padrões, embora discretos, revelam muito sobre o funcionamento cognitivo. Entre os hábitos mais comuns, três se destacam por sua frequência e por serem frequentemente mal interpretados.

3 manias comuns que pessoas inteligentes costumam ter, mas que muita gente não percebe

1. Conversar sozinho/a

Apesar de ainda cercado por estigmas, esse comportamento é apontado por especialistas como uma estratégia eficaz de organização mental.

Ao verbalizar pensamentos, o indivíduo ativa diferentes áreas do cérebro, facilitando a resolução de problemas e o planejamento. Além disso, esse hábito contribui para a concentração e o autocontrole em tarefas complexas.

2. Roer as unhas

Embora muitas vezes associado à ansiedade, estudos mostram que esse hábito também pode estar ligado ao perfeccionismo e à busca constante por estímulo mental.

Pessoas com mente ativa tendem a apresentar níveis mais elevados de inquietação cognitiva, o que pode se manifestar em gestos repetitivos como esse.

3. Ouvir música com frequência

Essa é uma característica comum entre indivíduos com alta capacidade intelectual. A prática estimula áreas do cérebro relacionadas à memória, criatividade e emoção.

Segundo pesquisas da Stanford University, a música pode melhorar o desempenho cognitivo e ajudar na organização de ideias, tornando-se uma ferramenta importante no dia a dia dessas pessoas.

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