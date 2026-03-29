O iate de R$ 1 bilhão que virou um ‘mico’: por que ninguém quer comprar esse gigante do luxo?

Gigante dos mares reúne luxo extremo, engenharia de ponta e cifra bilionária, mas esbarra em obstáculos que afastam até milionários

Layne Brito - 29 de março de 2026

( Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

No universo do ultraluxo, nem sempre um preço bilionário é garantia de disputa entre compradores. Um superiate avaliado em cerca de R$ 1 bilhão passou a chamar atenção justamente pelo motivo oposto: a dificuldade para encontrar um novo dono.

O caso virou símbolo de um paradoxo curioso desse mercado, em que exclusividade demais pode acabar pesando contra o próprio negócio.

Por que o iate virou um “mico” no mercado?

O principal problema está no excesso de personalização. Em embarcações desse porte, cada detalhe costuma ser pensado para refletir o gosto, a rotina e o estilo de vida do proprietário original.

Isso significa que um possível comprador não estaria adquirindo apenas um iate de luxo, mas o projeto pessoal de outra pessoa.

Para adaptar interiores, áreas de lazer e acabamentos, o custo de reforma pode ser tão alto que muitos bilionários preferem começar um barco novo do zero.

Outro ponto que ajuda a explicar o rótulo de “mico” é o tamanho restrito do mercado.

Um iate dessa dimensão não interessa nem mesmo à maioria dos milionários.

O grupo de compradores capazes de adquirir, manter e operar uma embarcação desse nível é extremamente reduzido.

Com tão poucos interessados possíveis, a revenda se torna lenta, complicada e sujeita a longos períodos de encalhe.

Custos gigantes e mudanças no setor afastam interessados

Além do valor de compra, existe um peso permanente na conta: o custo de manutenção.

Um superiate desse porte exige tripulação numerosa, combustível, seguro, taxas portuárias e manutenção constante, mesmo quando está parado.

Na prática, ele funciona quase como uma empresa flutuante, com despesas anuais que podem assustar até fortunas consolidadas.

O cenário global também mudou.

Muitos compradores desse segmento passaram a preferir embarcações inéditas, com tecnologia mais atual, soluções sustentáveis e projetos desenhados sob medida.

Assim, o que deveria representar o ápice da exclusividade acabou virando um ativo difícil de repassar.

No fim, o iate bilionário ganhou fama de “mico” porque reúne tudo o que impressiona por fora, mas também tudo o que complica uma venda por dentro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!