Subtenente aposentado da PM morre em Anápolis após anos de luta contra câncer

Veterano enfrentava a doença desde 2023. Velório ocorre na Senap e sepultamento será no Cemitério Parque

Lara Duarte -
Subtenente aposentado da PM morre em Anápolis após anos de luta contra câncer
José Maria Gonçalves Silva tinha 61 anos. (Foto: Divulgação)

O subtenente aposentado da Polícia Militar (PM), José Maria Gonçalves Silva, de 61 anos, morreu neste domingo (29), em Anápolis, após anos de luta contra um câncer.

A morte gerou comoção e uma série de mensagens de despedida nas redes sociais.

A Fundação Tiradentes, que presta assistência a policiais militares, publicou nota lamentando o falecimento e prestando solidariedade a familiares e amigos.

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O velório começou às 18h deste domingo (29), na sala de velório da funerária Senap, localizada na Rua Firmo, nº 225, no Centro.

O sepultamento está previsto para segunda-feira (30), às 17h, no Cemitério Parque, com saída do cortejo às 16h.

Familiares também se manifestaram e destacaram a luta contra a doença. “Depois de tanta luta, ele pôde descansar”, diz mensagem publicada no Instagram.

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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