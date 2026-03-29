Subtenente aposentado da PM morre em Anápolis após anos de luta contra câncer

Veterano enfrentava a doença desde 2023. Velório ocorre na Senap e sepultamento será no Cemitério Parque

Lara Duarte - 29 de março de 2026

José Maria Gonçalves Silva tinha 61 anos. (Foto: Divulgação)

O subtenente aposentado da Polícia Militar (PM), José Maria Gonçalves Silva, de 61 anos, morreu neste domingo (29), em Anápolis, após anos de luta contra um câncer.

A morte gerou comoção e uma série de mensagens de despedida nas redes sociais.

A Fundação Tiradentes, que presta assistência a policiais militares, publicou nota lamentando o falecimento e prestando solidariedade a familiares e amigos.

O velório começou às 18h deste domingo (29), na sala de velório da funerária Senap, localizada na Rua Firmo, nº 225, no Centro.

O sepultamento está previsto para segunda-feira (30), às 17h, no Cemitério Parque, com saída do cortejo às 16h.

Familiares também se manifestaram e destacaram a luta contra a doença. “Depois de tanta luta, ele pôde descansar”, diz mensagem publicada no Instagram.

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