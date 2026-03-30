Não é ficção científica nem telepatia: cientistas japoneses já conseguem ler mentes com nova inteligência artificial

Tecnologia combina exames cerebrais e IA para transformar pensamentos em texto e abre debate sobre privacidade mental

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik IA)

Um avanço tecnológico tem chamado atenção da comunidade científica e do público em geral. Pesquisadores desenvolveram um sistema de inteligência artificial (IA) capaz de traduzir sinais do cérebro em palavras, aproximando a ciência de algo que antes parecia impossível.

As informações foram divulgadas em estudos conduzidos por cientistas da Universidade da Califórnia, Berkeley, em parceria com os Laboratórios de Ciência da Comunicação da NTT, no Japão. O trabalho também ganhou repercussão em conteúdos divulgados nas redes e vídeos explicativos sobre o tema.

Como a tecnologia consegue “ler pensamentos”

O sistema utiliza exames de ressonância magnética funcional para captar a atividade cerebral em tempo real. Em seguida, algoritmos de inteligência artificial analisam esses sinais e tentam associá-los a padrões de linguagem.

Para isso, os pesquisadores treinaram o modelo com milhares de legendas e conteúdos visuais. Assim, a IA aprendeu a identificar ideias e relacioná-las com estruturas de frases.

Além disso, o sistema compara esses padrões com o funcionamento do cérebro de cada pessoa. Dessa forma, consegue gerar textos com base no que o participante está vendo, lembrando ou imaginando.

Resultados surpreendem pesquisadores

Durante os testes, a tecnologia conseguiu formar frases completas apenas com base na atividade cerebral.

Em um dos experimentos, por exemplo, o sistema gerou uma descrição detalhada de uma cena, mesmo sem qualquer fala do participante. Segundo o neurocientista Alex Huth, o modelo consegue prever com precisão o conteúdo mental de uma pessoa.

Além disso, os pesquisadores indicam que a tecnologia não se limita a imagens simples. Ela também pode interpretar ideias mais abstratas, o que amplia ainda mais o potencial do sistema.

Aplicações médicas animam especialistas

Um dos principais usos dessa inovação está na área da saúde. A tecnologia pode permitir que pessoas com paralisia, afasia ou outras limitações neurológicas consigam se comunicar sem falar.

Assim, a ferramenta pode representar um avanço importante para pacientes que perderam a capacidade de expressão verbal.

Além disso, o sistema pode contribuir para o desenvolvimento de interfaces cérebro-computador, que buscam conectar diretamente o cérebro humano a dispositivos eletrônicos.

Debate sobre privacidade ganha força

Apesar do avanço, a tecnologia também levanta questionamentos importantes. O principal deles envolve a privacidade mental.

Especialistas alertam que, se for possível interpretar pensamentos, será necessário criar mecanismos para proteger essas informações. No entanto, os próprios pesquisadores afirmam que o sistema ainda depende do consentimento do usuário e de treinamento individual.

Dessa forma, atualmente não é possível “ler mentes” sem a participação ativa da pessoa.

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