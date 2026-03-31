Conheça o país que é um paraíso pouco conhecido e não precisa de visto para entrar
País entre Europa e Ásia permite entrada sem visto para brasileiros e oferece cultura rica, tradição milenar e longa estadia
Viajar para a Europa pode parecer um desafio para muitos brasileiros, principalmente por conta das exigências burocráticas.
No entanto, há um país pouco explorado que foge dessa regra e ainda oferece uma experiência cultural rica e surpreendente.
Estamos falando da Geórgia, um país localizado entre a Europa e a Ásia, que vem ganhando destaque entre viajantes mais atentos.
Com cerca de 3,7 milhões de habitantes, a nação permite a entrada de brasileiros sem necessidade de visto e ainda autoriza permanência de até um ano, algo raro entre destinos internacionais.
Destino acessível e em crescimento
Diferentemente de grande parte dos países europeus, a Geórgia não integra a União Europeia e, por isso, possui regras próprias para a entrada de turistas.
Isso facilita a vida de brasileiros que desejam viajar sem enfrentar processos burocráticos complexos.
Além da facilidade de acesso, o país vive um momento de crescimento econômico, com aumento do poder de compra da população e expansão de investimentos estrangeiros.
Esse cenário tem impulsionado o turismo e despertado o interesse de visitantes do mundo todo.
Cultura rica e tradição milenar
A Geórgia também se destaca pela história e tradições únicas. O país é considerado por muitos como o berço do vinho, com registros de produção que remontam a milhares de anos. A bebida, inclusive, faz parte da identidade cultural local.
A capital, Tbilisi, mistura passado e modernidade. Conhecida como um “paraíso dos arquitetos”, a cidade reúne construções históricas e projetos contemporâneos, como o Teatro e Centro de Exposições do Parque Rike.
Outro destaque é a forte influência da Turquia, especialmente na culinária. Doces típicos e receitas tradicionais, como a baklava, fazem parte do cotidiano dos georgianos e encantam turistas que buscam novas experiências gastronômicas.
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