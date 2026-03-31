Daniel Vilela assina termo de posse e assume oficialmente o Governo de Goiás

Parlamentares e autoridades acompanharam o ato que oficializou Vilela como novo governante do estado

Ícaro Gonçalves - 31 de março de 2026

Daniel Vilela, vice-governador de Goiás. (Foto: Reprodução e Augusto Araújo/Portal 6)

Daniel Vilela (MDB) assinou o termo de posse e prestou o juramento na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O ato, que ocorreu por volta de 15h desta terça-feira (31), oficializa a assunção ao cargo de governador de Goiás.

Com a assinatura e o juramento, Vilela passa a exercer integralmente as funções do Executivo estadual. A cerimônia contou com a presença de parlamentares, autoridades e convidados, seguindo todos os protocolos formais de transição.

A formalização marca a saída de Ronaldo Caiado (PSD), que se desincompatibiliza do governo para concorrer às eleições de 2026. A legislação eleitoral determina que governadores que desejam disputar outros cargos devem deixar o cargo meses antes do pleito.

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