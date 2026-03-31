Goiás adere a subsídio para conter alta do diesel após posse de Daniel Vilela

Decisão tenta conter efeitos do combustível sobre frete, produção e consumo no estado

Pedro Ribeiro - 31 de março de 2026

Daniel Vilela em anúncio que Goiás vai aderir a subsídio do diesel para conter alta de preços. (Foto: Divulgação/Secom)

Goiás se juntou a outros 17 estados e decidiu aderir à proposta de subsídio temporário ao diesel, em meio à alta dos preços do combustível no país.

A medida foi anunciada nesta terça-feira (31) pelo governador Daniel Vilela (MDB), como primeiro ato após a posse na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), e prevê uma subvenção de R$ 1,20 por litro, com divisão igual entre União e estados.

Segundo Daniel, a decisão busca evitar novos impactos no custo de vida da população, já que o diesel influencia diretamente o transporte rodoviário e, consequentemente, os preços de produtos.

O governador também informou que negocia com o Governo Federal formas de compensar o impacto financeiro da medida, estimado em cerca de R$ 43 milhões por mês.

A proposta discutida inclui a possibilidade de abatimento na dívida de Goiás com a União, dentro do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), embora ainda não haja definição sobre o tema.

Caso o subsídio seja prorrogado além do período inicial de dois meses, o custo poderá ser assumido integralmente pelo Governo Federal.

Cenário internacional pressiona preços

A adesão de Goiás ocorre em meio à instabilidade no mercado internacional de petróleo, agravada pela guerra no Oriente Médio e pelas ameaças de fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da produção mundial.

Esse cenário tem elevado os preços do combustível e gerado preocupação com os reflexos na economia, especialmente nos setores de transporte e agropecuária.

De acordo com a Administração Estadual, a medida busca reduzir efeitos inflacionários, garantir o abastecimento e minimizar impactos sobre a cadeia produtiva.

Além de Goiás, também aderiram à proposta estados como Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre outros.