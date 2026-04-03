Os signos que vão virar o jogo e entrar em uma fase de glória, sorte e abundância

Previsões astrológicas indicam que alguns signos devem viver uma fase de sorte, crescimento e abundância ao longo de 2026

Gabriel Yuri Souto - 03 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Nem todos os ciclos seguem o mesmo ritmo. Segundo a astrologia, alguns períodos trazem viradas importantes. Em 2026, esse movimento ganha força com trânsitos de Júpiter, ligado à expansão, e Marte, associado à ação.

Especialistas apontam que o ano deve abrir portas, ampliar ganhos e impulsionar mudanças positivas. Por isso, alguns signos tendem a viver uma fase de destaque e prosperidade.

Signos que entram em fase de sorte e crescimento

Áries aparece como um dos protagonistas. Marte fortalece a energia, a coragem e a iniciativa. Com isso, o signo ganha impulso para conquistas pessoais e profissionais.

Leão também se destaca, principalmente no segundo semestre. Júpiter favorece visibilidade, criatividade e reconhecimento. Esse cenário amplia as chances de crescimento.

Sagitário entra em um ciclo de expansão. O período favorece novas experiências e ganhos financeiros. Além disso, o signo pode explorar caminhos que antes pareciam distantes.

Touro se beneficia no campo material. O momento favorece estabilidade, investimentos e aumento de renda. Assim, o signo tende a consolidar resultados já iniciados.

Prosperidade, transformação e novos caminhos

Virgem deve alcançar mais estabilidade e reconhecimento profissional. Ao mesmo tempo, Capricórnio entra em um ciclo de crescimento sólido e estruturado.

Gêmeos e Peixes passam por um período de renovação. Esse movimento abre espaço para novas oportunidades e mudanças positivas ao longo do ano.

Especialistas reforçam que 2026 será um ano de decisões importantes. Portanto, quem agir com estratégia pode transformar desafios em conquistas.

Vale lembrar que o mapa astral individual influencia os resultados. Fatores como ascendente e posicionamentos planetários podem alterar as previsões gerais.

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