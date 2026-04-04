Adeus, café preto tradicional: nova opção se torna tendência em 2026

Uma mistura inusitada transforma ingredientes simples em uma bebida sofisticada e refrescante

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O consumo de café vem passando por transformações nos últimos anos, impulsionado por novas formas de preparo, combinações criativas e a busca por experiências diferentes dentro de casa.

Cada vez mais, pessoas procuram alternativas práticas que mantenham o sabor sofisticado, mas sem pesar no bolso.

Nesse cenário, uma receita simples vem chamando atenção nas redes sociais por unir economia, rapidez e um resultado surpreendente.

Trata-se do café gelado cremoso, uma opção que promete substituir o tradicional café preto e se consolidar como tendência em 2026.

Café gelado cremoso conquista espaço nas redes

A princípio, o que chama atenção é a praticidade. Afinal, a receita utiliza poucos ingredientes e não exige equipamentos sofisticados. Ainda assim, o resultado surpreende pelo sabor marcante e pela textura diferenciada.

Além disso, o preparo foge do convencional. Em vez de misturar os ingredientes separadamente, você começa colocando o leite condensado diretamente no coador.

Em seguida, adiciona o pó de café por cima. Logo depois, despeja a água quente para que tudo seja coado junto, criando uma base mais encorpada e naturalmente adocicada.

Consequentemente, o líquido ganha uma consistência cremosa que lembra bebidas servidas em cafeterias. Para finalizar, basta colocar o café em um copo cheio de gelo e adicionar um toque de canela, que intensifica o aroma e traz um diferencial ao sabor.

Economia e praticidade impulsionam a tendência

Não por acaso, a receita viralizou. Em tempos de preços elevados em cafeterias, alternativas caseiras ganham força. Nesse sentido, o café gelado cremoso surge como uma solução acessível, já que utiliza ingredientes comuns na maioria das casas.

Além disso, o preparo rápido se encaixa perfeitamente na rotina corrida. Em poucos minutos, você prepara uma bebida refrescante e com aparência sofisticada, sem precisar sair de casa.

Por fim, a versatilidade também contribui para o sucesso. É possível adaptar a receita, ajustar a intensidade do café ou até variar os complementos, como trocar a canela por chocolate ou baunilha.

Uma nova forma de consumir café no dia a dia

Diante disso, o café gelado cremoso não apenas se destaca como uma tendência passageira, mas também representa uma mudança no comportamento do consumidor.

Mais do que sabor, as pessoas buscam praticidade, economia e a possibilidade de recriar experiências em casa.

Assim, essa nova forma de preparo mostra que inovar não precisa ser complicado — e que até mesmo o café do dia a dia pode ganhar um toque especial.

Dá o play e veja como fazer!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ivonete Santos | Dicas (@ivoneglam)



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