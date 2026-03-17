Se sobrou café, não jogue fora: aprenda a fazer um delicioso café gelado e cremoso
Receita simples ensinada em canal de culinária mostra como transformar café amanhecido em uma bebida refrescante e cremosa
Muita gente costuma descartar o café que sobra na garrafa depois do café da manhã. No entanto, uma dica simples mostra que é possível transformar esse café em uma bebida gelada, doce e cremosa.
A sugestão foi apresentada no canal Joi Cozinha Prática, que compartilha receitas rápidas e econômicas nas redes sociais.
No vídeo publicado no canal, o criador de conteúdo ensina um método fácil para reaproveitar o café que sobrou e preparar um café gelado cremoso, ideal para dias quentes ou para quem gosta de bebidas mais doces.
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Receita aproveita café que sobrou
Primeiramente, a receita utiliza o café já preparado que ficou na garrafa. Em vez de descartar a bebida, a dica consiste em transformá-la em um preparo refrescante.
Para isso, basta colocar no liquidificador:
- café pronto (preferencialmente gelado)
- leite
- gelo
Em seguida, é só bater os ingredientes até formar uma mistura cremosa.
Achocolatado e leite condensado deixam bebida mais saborosa
Depois de bater o café com leite e gelo, a receita recebe ingredientes que intensificam o sabor.
Segundo o canal Joi Cozinha Prática, o preparo pode incluir:
- achocolatado em pó
- leite condensado
Esses ingredientes deixam a bebida mais doce e cremosa. Além disso, eles ajudam a equilibrar o sabor do café.
Assim, o resultado lembra um tipo de café gelado semelhante a bebidas servidas em cafeterias.
Receita é rápida e ajuda a evitar desperdício
Além de saborosa, a receita também se destaca pela praticidade.
Como utiliza café que já estava pronto, o preparo leva apenas alguns minutos. Dessa forma, a dica ajuda a evitar desperdício de alimentos e ainda cria uma nova opção de bebida.
Por isso, a sugestão pode ser uma alternativa econômica para quem gosta de inovar na cozinha sem gastar muito.
Segundo o canal Joi Cozinha Prática, a bebida final fica cremosa, refrescante e perfeita para servir a qualquer momento do dia.
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