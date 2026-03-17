Se sobrou café, não jogue fora: aprenda a fazer um delicioso café gelado e cremoso

Receita simples ensinada em canal de culinária mostra como transformar café amanhecido em uma bebida refrescante e cremosa

Gabriel Yuri Souto - 17 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Muita gente costuma descartar o café que sobra na garrafa depois do café da manhã. No entanto, uma dica simples mostra que é possível transformar esse café em uma bebida gelada, doce e cremosa.

A sugestão foi apresentada no canal Joi Cozinha Prática, que compartilha receitas rápidas e econômicas nas redes sociais.

No vídeo publicado no canal, o criador de conteúdo ensina um método fácil para reaproveitar o café que sobrou e preparar um café gelado cremoso, ideal para dias quentes ou para quem gosta de bebidas mais doces.

Receita aproveita café que sobrou

Primeiramente, a receita utiliza o café já preparado que ficou na garrafa. Em vez de descartar a bebida, a dica consiste em transformá-la em um preparo refrescante.

Para isso, basta colocar no liquidificador:

café pronto (preferencialmente gelado)

leite

gelo

Em seguida, é só bater os ingredientes até formar uma mistura cremosa.

Achocolatado e leite condensado deixam bebida mais saborosa

Depois de bater o café com leite e gelo, a receita recebe ingredientes que intensificam o sabor.

Segundo o canal Joi Cozinha Prática, o preparo pode incluir:

achocolatado em pó

leite condensado

Esses ingredientes deixam a bebida mais doce e cremosa. Além disso, eles ajudam a equilibrar o sabor do café.

Assim, o resultado lembra um tipo de café gelado semelhante a bebidas servidas em cafeterias.

Receita é rápida e ajuda a evitar desperdício

Além de saborosa, a receita também se destaca pela praticidade.

Como utiliza café que já estava pronto, o preparo leva apenas alguns minutos. Dessa forma, a dica ajuda a evitar desperdício de alimentos e ainda cria uma nova opção de bebida.

Por isso, a sugestão pode ser uma alternativa econômica para quem gosta de inovar na cozinha sem gastar muito.

Segundo o canal Joi Cozinha Prática, a bebida final fica cremosa, refrescante e perfeita para servir a qualquer momento do dia.

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