Homem tenta furtar “lanche completo” em supermercado e acaba preso em Anápolis

Dono do estabelecimento analisou câmeras, saiu atrás e encontrou homem com produtos escondidos

Pedro Pedro Ribeiro -
Homem tenta furtar “lanche completo” em supermercado e acaba preso em Anápolis
Abordagem aconteceu após comerciante localizar o autor nas proximidades do supermercado. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, foi preso na manhã deste sábado (04), após furtar diversos alimentos de um supermercado na região da Vila Jaiara Norte, em Anápolis.

Entre os itens levados estavam bolachas, bolinhos, suco em pó e massa de bolo, produtos que somavam pouco mais de R$ 35.

A ação foi descoberta após o responsável pelo estabelecimento analisar imagens do circuito de segurança e identificar o suspeito.

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A partir disso, ele iniciou buscas pela região e conseguiu localizar o homem nas proximidades do comércio.

Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado com os produtos dentro de uma mochila. Questionado, ele confessou o furto.

Conforme a apuração do Portal 6, o autor já é “conhecido” das autoridades. Ele possui antecedentes pelo mesmo crime, inclusive com registro recente neste ano de 2026.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou a condução do homem até a Central de Flagrantes. O caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes.

 

 

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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