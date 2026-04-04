O segredo das costureiras para amolar tesouras sem precisar levar ao técnico

Um truque simples que pode salvar sua tesoura de costura

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela /Youtube)

Pequenos truques do dia a dia costumam atravessar gerações e ganhar força com a internet. Na rotina doméstica — especialmente na costura — soluções simples continuam sendo as mais valorizadas, principalmente quando economizam tempo e dinheiro.

Nesse cenário, uma dica em especial voltou a viralizar e chamou atenção pela praticidade. Trata-se de um método acessível e rápido que promete melhorar o desempenho da tesoura sem equipamentos profissionais: o uso do sal para recuperar o corte.

Como o sal age na lâmina da tesoura

Primeiramente, é importante entender que o sal não “afia” a tesoura no sentido técnico. Em vez disso, ele atua como um agente abrasivo, capaz de limpar e melhorar o contato entre as lâminas.

Na prática, o método é direto: você enche um copo de vidro com sal — fino ou grosso — e realiza movimentos de corte dentro dele, abrindo e fechando a tesoura repetidamente.

A partir desse movimento, o sal remove resíduos acumulados, como gordura das mãos, poeira de tecido e até pequenas oxidações. Consequentemente, as lâminas voltam a se encostar de forma mais precisa, o que melhora o corte imediatamente.

Além disso, o contato com o vidro do copo desempenha um papel importante. O atrito leve ajuda a alinhar o fio da lâmina, reduzindo pequenas irregularidades que dificultam o deslizamento. Assim, a tesoura deixa de “mastigar” o tecido e passa a cortar com mais fluidez.

Por que o truque funciona — e quando não funciona

Ao mesmo tempo, o sucesso desse método também está na escolha do material. O sal, por ser um cristal mineral, apresenta uma estrutura mais rígida e abrasiva. Diferentemente dele, o açúcar não oferece o mesmo efeito e ainda pode prejudicar o funcionamento da tesoura, criando resíduos pegajosos.

Por outro lado, é essencial entender os limites da técnica. O truque funciona muito bem como manutenção rápida, especialmente em situações emergenciais. No entanto, ele não resolve problemas estruturais.

Se a tesoura estiver com lâminas desalinhadas, amassadas ou com falhas no metal, o resultado será limitado. Nesses casos, o ideal continua sendo o ajuste profissional.

Ainda assim, vale destacar outro benefício importante: o movimento com o sal também ajuda a limpar a região do parafuso central. Com isso, a tesoura ganha mais leveza no manuseio, já que resíduos acumulados nessa área podem travar o mecanismo.

Vantagens do método

Resolve o problema em poucos minutos

Não exige ferramentas específicas

Evita gastos com manutenção imediata

Reduz o risco de danos por técnicas inadequadas

Ajuda a prolongar a vida útil da tesoura

Conclusão: praticidade que faz diferença na rotina

Em um cenário onde tempo e praticidade são essenciais, soluções simples ganham cada vez mais espaço. O uso do sal para melhorar o corte da tesoura mostra como técnicas acessíveis podem fazer diferença no dia a dia.

Mais do que substituir um serviço profissional, o método se destaca como uma alternativa eficiente para manutenção rápida — garantindo que a tesoura continue funcionando bem exatamente quando você mais precisa.

Dá o play e veja como fazer!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Edivania39 (@edivaniaoliveiara)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!