Últimos dias para se inscrever em processo seletivo da Prefeitura de Goiânia com salários de até R$ 3,9 mil

Ao todo, são centenas de vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior

Augusto Araújo - 04 de abril de 2026

Paço Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Goiânia têm poucos dias para garantir a inscrição. Isso porque o prazo se encerra nesta segunda-feira (06), e contempla oportunidades com salários que podem chegar a R$ 3,9 mil.

A seleção simplificada foi aberta para contratação temporária e formação de cadastro de reserva na rede municipal de educação, com o objetivo de substituir servidores afastados.

Ao todo, são centenas de vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Entre as funções disponíveis estão agente de apoio educacional, assistente administrativo educacional, auxiliar de atividades educativas e diversas áreas para profissionais de educação, como pedagogia, matemática, português, educação física, entre outras.

Os salários variam conforme o cargo. Para funções de apoio, com jornada semanal de 30 horas, a remuneração fica entre R$ 1.621 e R$ 1.623,15.

Já para os cargos de professor (Profissional de Educação II), o pagamento inicial é de R$ 3.953,32, com carga de 21 aulas semanais, podendo ser ampliada conforme a necessidade da rede.

Além do salário, os contratados podem receber benefícios como auxílio-locomoção ou vale-transporte.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura, na seção de concursos e seleções.

O processo seletivo será realizado por meio de análise de títulos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva.

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar está previsto para a próxima quinta-feira (09). Já o resultado final e a homologação devem ser divulgados em 17 de abril.

O contrato será firmado em regime jurídico-administrativo, sem vínculo celetista, e o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações a respeito do processo seletivo podem ser consultadas através do edital. Clique aqui para ler.

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