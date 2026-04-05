Ex-campeão do UFC Jon Jones se envolve em briga de trânsito

Pelas redes sociais, Beltran diz que só percebeu com quem estava brigando após um tempo. E ainda cutucou o atleta

Folhapress - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Imagine brigar no trânsito, ser seguido e na sequência ser confrontado por um ex-campeão do UFC. Foi isso o que aconteceu com um homem que se mostrou indignado após, segundo ele, ser quase atingido três vezes numa estrada em Albuquerque, Novo México.

Em vídeo publicado em seu perfil, Bryan Beltran desce do carro após o outro motorista também se dirigir até ele. Era Jon Jones, lutador que acumula títulos e lutas lendárias.

Na discussão, Beltran diz que quase foi atingido, e Jones pede calma. Com uma mão no bolso, o esportista evita qualquer agressão, mas mostra o dedo do meio antes de voltar ao seu Ford SVT preto.

Pelas redes sociais, Beltran diz que só percebeu com quem estava brigando após um tempo. E ainda cutucou o atleta.

“Eu sei quem é o Jon Jones. Eu não sabia quem era quando mostrei o dedo do meio, mas reconheci rapidinho! Sem ressentimentos ou ódio contra o Jon, mas acho que ele precisa fazer umas aulas de direção”, escreveu.

“Espero que em breve eu faça outro vídeo onde a gente possa apertar as mãos e ‘resolver as coisas'”, emendou. Jon Jones ainda não havia se manifestado sobre o episódio.

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