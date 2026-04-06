Não jogue fora a caixa de ovo: ela tem uma utilidade incrível, mas pouco conhecida

Item comum na cozinha pode ganhar uma nova função dentro de casa e surpreender quem busca praticidade sem gastar quase nada

Layne Brito - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração)

Muitas vezes, objetos do dia a dia acabam sendo descartados automaticamente, sem que a gente sequer pense duas vezes sobre o potencial que eles ainda têm. Em meio à rotina corrida, o hábito de jogar fora itens aparentemente simples se torna quase automático, mas pode esconder oportunidades curiosas e bastante úteis.

Um exemplo disso é a caixa de ovo, presente em praticamente todas as cozinhas.

Apesar de ser vista apenas como embalagem descartável, ela possui características que permitem uma reutilização simples, sem necessidade de grandes adaptações ou custos adicionais.

Com a crescente busca por soluções mais econômicas e sustentáveis, ideias criativas têm ganhado espaço dentro das casas, mostrando que é possível reaproveitar materiais comuns de forma prática e inteligente.

E, em alguns casos, aquilo que parecia inútil pode se transformar em algo funcional, ajudando inclusive a organizar pequenas tarefas do cotidiano.

Um dos usos mais interessantes envolve o cultivo de pequenas mudas e sementes.

O material permite separar cada plantio de forma organizada, funcionando como uma espécie de suporte inicial para o crescimento das plantas. Para quem deseja iniciar uma horta em casa, essa pode ser uma alternativa acessível e eficiente.

O processo é simples: basta adicionar terra em cada divisão, inserir as sementes e manter os cuidados básicos, como rega e exposição à luz.

Com o tempo, os primeiros brotos surgem, facilitando o acompanhamento de cada etapa do desenvolvimento.

Outro benefício importante está relacionado à sustentabilidade.

Dependendo do material, ele pode se decompor com mais facilidade, reduzindo o impacto ambiental e incentivando práticas mais conscientes dentro de casa.

Assim, um item que antes seria descartado ganha uma nova função, mostrando que pequenas mudanças de hábito podem fazer diferença tanto no bolso quanto no meio ambiente.

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