6 aparelhos que devem ser retirados da tomada para a conta de energia não vir cara

Equipamentos comuns do dia a dia continuam consumindo energia mesmo desligados e podem pesar na conta no fim do mês

Gabriel Yuri Souto - 07 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/IA)

Muita gente não percebe, mas alguns aparelhos continuam consumindo energia mesmo quando não estão em uso. Esse consumo invisível, conhecido como “standby”, pode fazer a conta de luz subir sem explicação aparente.

Por isso, especialistas recomendam retirar da tomada alguns equipamentos para evitar gastos desnecessários.

Consumo invisível pesa no bolso

Mesmo desligados, vários aparelhos mantêm pequenas funções ativas, como luzes de LED ou sistemas internos.

Além disso, esse consumo contínuo, ao longo do mês, pode gerar impacto significativo na conta de energia.

Assim, desligar da tomada se torna uma forma simples de economizar.

Aparelhos que devem ser retirados da tomada

Confira os principais vilões do consumo silencioso:

1. Carregador de celular

Mesmo sem o aparelho conectado, o carregador continua consumindo energia.

Além disso, pode aquecer e reduzir sua vida útil.

2. Micro-ondas

O relógio digital e o painel permanecem ligados o tempo todo.

Por isso, o consumo acontece mesmo sem uso direto.

3. Máquina de lavar roupas

Modelos mais modernos mantêm sistemas eletrônicos ativos.

Assim, continuam consumindo energia mesmo desligados.

4. Cafeteira elétrica

Algumas versões permanecem aquecendo ou em modo de espera.

Dessa forma, o gasto se prolonga ao longo do dia.

5. Televisão

Mesmo desligada, a TV fica em standby para ligar rapidamente.

Além disso, esse consumo é contínuo.

6. Outros eletrônicos em standby

Aparelhos como roteadores, videogames e decodificadores também entram nessa lista.

Por isso, vale atenção ao uso diário.

Por que desligar da tomada faz diferença

O consumo de standby pode representar até 10% da conta de energia em algumas residências.

Além disso, quanto mais aparelhos conectados, maior será o impacto.

Assim, pequenas mudanças ajudam a reduzir o valor final da fatura.

Dicas para economizar energia

Para evitar desperdícios, algumas medidas são simples:

retirar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso

usar réguas com botão liga/desliga

evitar deixar carregadores conectados

revisar hábitos diários

Dessa forma, o consumo se torna mais controlado.

Atenção aos hábitos diários

O aumento da conta de energia nem sempre vem de grandes equipamentos.

Muitas vezes, o problema está em pequenos aparelhos usados no dia a dia.

Por isso, mudanças simples podem gerar economia real no fim do mês.

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