Costureira ensina truque simples para amolar tesoura usando apenas açúcar
Item comum da cozinha, que passa despercebido por muita gente, pode ajudar a recuperar o corte da tesoura de forma prática e surpreendente
Quem usa tesoura com frequência em casa sabe como o desgaste da lâmina pode atrapalhar tarefas simples do dia a dia. Cortar tecido, papel, embalagens ou até pequenos detalhes de artesanato se torna mais difícil quando o fio já não responde como antes.
Nesses momentos, muita gente acredita que a única saída é comprar uma nova peça ou procurar ajuda especializada. Mas uma dica caseira tem chamado atenção justamente por prometer um caminho mais rápido, acessível e fácil de testar.
O truque, ensinado por quem convive diariamente com esse tipo de ferramenta, envolve um ingrediente bastante comum na cozinha: o açúcar.
A proposta é simples e curiosa ao mesmo tempo, o que ajuda a explicar por que a técnica vem despertando interesse entre pessoas que gostam de soluções práticas para pequenos problemas domésticos.
Para colocar a dica em prática, basta seguir estes passos:
- coloque uma pequena quantidade de açúcar refinado ou cristal em um copo;
- abra e feche a tesoura várias vezes dentro do copo, como se estivesse cortando o açúcar;
- repita o movimento por alguns instantes para aumentar o atrito dos cristais com a lâmina;
- depois, limpe bem a tesoura com um pano seco para retirar os resíduos.
O atrito do açúcar com a lâmina pode ajudar a melhorar temporariamente o corte, principalmente em tesouras que perderam parte da eficiência com o uso contínuo.
Embora o método não substitua uma afiação profissional, ele aparece como alternativa rápida para quem quer amenizar o problema de forma imediata e sem precisar recorrer a ferramentas específicas.
Além de ser fácil de colocar em prática, a técnica chama atenção por não exigir produtos difíceis de encontrar.
Justamente por isso, o truque tem circulado entre pessoas que trabalham com costura, artesanato e organização doméstica, áreas em que uma boa tesoura faz toda a diferença na rotina.
Ainda assim, é importante lembrar que o resultado pode variar de acordo com o estado da lâmina.
Em casos de desgaste maior, ferrugem ou danos mais profundos, o ideal continua sendo recorrer a um serviço apropriado.
Mesmo assim, para situações mais leves, a dica pode servir como um recurso simples para dar novo fôlego à tesoura sem sair de casa.
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