Não é espada-de-são-jorge: essa planta bonita cresce rápido e enche a casa de vida

Com folhas amplas, recortadas e um visual exuberante, essa espécie transforma qualquer ambiente em um espaço mais sofisticado, acolhedor e cheio de frescor natural

Daniella Bruno - 07 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Nos últimos anos, a presença de plantas dentro de casa deixou de ser apenas um detalhe decorativo e passou a ocupar um papel central na composição dos ambientes.

Além de trazer mais vida e frescor, o verde contribui para o bem-estar e cria uma sensação imediata de conforto e conexão com a natureza.

Dentro dessa tendência, algumas espécies se destacam por unir beleza, praticidade e impacto visual.

É justamente nesse contexto que surge uma nova queridinha da decoração: o Philodendron selloum, uma planta que cresce rápido, ocupa espaço com elegância e vem ganhando o lugar da tradicional espada-de-são-jorge.

Por que essa planta virou tendência na decoração

Em primeiro lugar, o crescimento acelerado chama atenção. Diferente de outras plantas mais lentas, o selloum se desenvolve rapidamente quando recebe os cuidados adequados.

Assim, você percebe mudanças visíveis em pouco tempo, o que torna o cultivo ainda mais satisfatório.

Além disso, suas folhas grandes e recortadas criam um efeito visual marcante. Enquanto plantas mais rígidas mantêm um aspecto estático, essa espécie traz movimento e volume ao ambiente.

Como resultado, o espaço ganha um ar mais natural e sofisticado, seguindo o estilo conhecido como “selva urbana”.

Outro ponto importante é a sua presença decorativa. Ao posicioná-la em um canto estratégico, você transforma completamente o ambiente sem precisar de muitos elementos adicionais. Dessa forma, ela funciona como um verdadeiro destaque dentro da decoração.

Como cuidar e garantir um crescimento saudável

Para começar, você precisa escolher bem o local. O ideal é manter a planta em ambientes iluminados, mas sem exposição direta ao sol. A luz indireta favorece o crescimento e preserva a aparência saudável das folhas.

Em seguida, é essencial considerar o espaço disponível. Como o selloum cresce para os lados, ele precisa de área para se expandir. Portanto, evite colocá-lo em locais apertados ou com muita circulação, pois isso pode danificar suas folhas.

Outro cuidado fundamental envolve a rega. Mantenha o solo levemente úmido, mas nunca encharcado. Para isso, observe a superfície da terra: quando estiver começando a secar, é o momento certo de regar novamente.

Além disso, proteger a planta de mudanças bruscas de temperatura faz toda a diferença. Ambientes muito frios ou com correntes de ar podem comprometer o desenvolvimento e prejudicar a saúde da planta.

Quando plantar e como potencializar o crescimento

A melhor época para iniciar o cultivo é durante a primavera e o verão. Nesse período, as condições naturais favorecem o desenvolvimento mais rápido e vigoroso da planta.

Além disso, você pode estimular ainda mais o crescimento ao utilizar substratos ricos em matéria orgânica e adubação equilibrada.

Com esses cuidados, o selloum responde rapidamente, produzindo folhas novas com frequência.

Outro detalhe interessante é que, além de decorar, a planta contribui para um ambiente mais agradável.

Ela ajuda a criar uma sensação de frescor e pode colaborar na melhoria da qualidade do ar, tornando o espaço mais saudável.

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