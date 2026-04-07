Neta é suspeita de mandar ex-namorado matar avó que não aceitava namoro no PR

Vítima, identificada como Luciana Oliveira, 54, foi morta com golpes de martelo e faca

Folhapress - 07 de abril de 2026

Luciana Oliveira tinha 54 anos quando foi morta. (Foto: Divulgação/PC-PR)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma jovem de 20 anos foi presa por suspeita de planejar e mandar matar a própria avó que era contra seu namoro, na cidade de Santo Antônio da Platina, na região norte do Paraná. O ex-companheiro dela também foi detido.

Vítima, identificada como Luciana Oliveira, 54, foi morta com golpes de martelo e faca. O crime ocorreu na sexta-feira (3), mas os suspeitos só foram presos ontem, informou a Polícia Civil paranaense.

Crime foi premeditado pela neta de Luciana, que teve a ajuda do ex-namorado, um jovem de 18 anos. A motivação seria o fato de a vítima ser contra a relação da neta, por considerar o rapaz uma “má companhia”, explicou o delegado Amir Salmen.

Neta teria sido a mandante e autora intelectual do crime. No dia do ocorrido, a jovem teria deixado o portão da casa da vítima destrancado para que seu ex-namorado pudesse entrar.

Luciana estava na sala da própria casa quando foi surpreendida. Ela levou dois golpes de martelo na cabeça, foi estrangulada e, na sequência, esfaqueada. A mulher morreu no local.

Uma criança de 10 anos, também neta da vítima, estava dentro de casa e tentou salvar a avó. O garoto também foi ferido pelo suspeito, mas recebeu atendimento e não teve ferimentos graves, ainda segundo a polícia.

Após o crime, o suspeito fugiu. Ele foi flagrado por câmeras de segurança deixando a residência da vítima após o assassinato. As imagens ajudaram os investigadores a elucidarem o caso.

Neta confessou o crime ao ser presa, afirmou o delegado. Em depoimento, ela alegou que arquitetou a morte da avó por nutrir um “sentimento de raiva” devido ao fato de a vítima se opor ao seu namoro com o outro suspeito. A neta, porém, negou que tenha oferecido dinheiro ao ex para cometer o crime, explicou Amir Salmen.

Ex-namorado também admitiu que matou a avó de sua ex-namorada. Durante o depoimento, ele ainda teria admitido que matou o próprio pai quando tinha 15 anos, em Curitiba, mas fugiu na época. Desde então, ele morava no interior do estado.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. Eles deverão responder pelos crimes de homicídio qualificado, promessa de pagamento e emboscada. Em caso de condenação, a pena poderá ser aumentada porque o crime foi cometido contra ascendente.

Como os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

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