Nova forma de cobrir a cama aposenta o edredom e vira tendência nos quartos

Camadas leves, tecidos naturais e uma estética sofisticada estão redefinindo o conforto na hora de dormir, trazendo mais praticidade e elegância para o dia a dia

Daniella Bruno - 07 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O quarto deixou de ser apenas um espaço funcional e passou a ser visto como um verdadeiro refúgio de descanso e bem-estar. Nesse contexto, cada detalhe importa — desde a iluminação até os tecidos escolhidos para a cama.

A busca por conforto aliado à estética tem impulsionado mudanças importantes na forma como organizamos esse ambiente.

Com isso, novas tendências surgem para substituir hábitos antigos e pouco práticos. É justamente nesse cenário que ganha força uma nova forma de cobrir a cama, que deixa o edredom de lado e aposta em um sistema de camadas leves, versáteis e mais sofisticadas.

Por que o edredom está perdendo espaço

Em primeiro lugar, o edredom tradicional apresenta algumas limitações. Por ser uma peça única e volumosa, ele dificulta o controle da temperatura ao longo da noite. Muitas vezes, você sente calor excessivo ou frio, sem conseguir ajustar facilmente.

Por outro lado, o sistema de camadas resolve esse problema de forma prática. Você combina diferentes tecidos e ajusta conforme a necessidade. Assim, cria uma experiência personalizada de conforto, algo que o edredom não oferece.

Além disso, a estética também pesa nessa mudança. Enquanto o edredom costuma ter um visual mais pesado, as camadas trazem leveza e elegância. Como resultado, o quarto ganha um ar mais sofisticado, inspirado em hotéis de alto padrão.

Os materiais que dominam essa tendência

A escolha dos tecidos faz toda a diferença. Cada material cumpre uma função específica e contribui para o conforto térmico e visual.

Primeiramente, o linho lavado se destaca pela durabilidade e pela capacidade de regular a temperatura. Ele mantém o frescor sem perder o aconchego, sendo ideal para uso prolongado.

Em seguida, o algodão percal entra como uma opção clássica e confortável. Ele oferece aquele toque macio e fresco, muito associado a roupas de cama de hotel.

Além disso, o bambu vem ganhando espaço por suas propriedades antibacterianas e textura suave. Ele é especialmente indicado para pessoas com pele sensível.

Por fim, a gaze de algodão completa o conjunto com sua leveza. Ela cria um visual despojado e moderno, além de contribuir para uma sensação de conforto mais natural.

A inovação que melhora a qualidade do sono

Outro destaque importante dessa tendência é o uso da manta ponderada. Diferente das cobertas comuns, ela possui um peso distribuído que exerce uma leve pressão sobre o corpo.

Esse efeito estimula o relaxamento e ajuda o sistema nervoso a desacelerar. Como consequência, você dorme mais rápido e com mais qualidade. Portanto, além de estética e praticidade, essa nova forma de montar a cama também contribui diretamente para o bem-estar.

Mais praticidade no dia a dia

Além do conforto, a rotina doméstica também se torna mais simples. Como as peças são separadas, você consegue lavar e secar tudo com mais facilidade.

Enquanto o edredom exige mais espaço e tempo para higienização, as camadas leves resolvem esse problema rapidamente. Dessa forma, você mantém a cama sempre limpa sem esforço excessivo.

Outro ponto positivo é a durabilidade. Com os cuidados certos, tecidos como linho e algodão de qualidade podem durar anos, mantendo aparência e conforto.

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