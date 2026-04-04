Fim do reinado do armário: a nova tendência mais elegante e prática para a sua cozinha em 2026

Nova tendência para 2026 substitui armários tradicionais por soluções mais leves, transformando o visual das cozinhas modernas

Gabriel Dias - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/Curtis Adams)

Quem entra em uma cozinha moderna já começa a perceber: algo está diferente — e não é apenas o design. Aos poucos, os tradicionais armários superiores estão perdendo espaço, dando lugar a soluções mais leves, funcionais e alinhadas com o estilo de vida atual.

A mudança, que ganha força para 2026, não significa o fim do armazenamento, mas sim uma transformação na forma de organizar os ambientes. Em vez de estruturas pesadas e fechadas, a nova proposta aposta em alternativas que valorizam a praticidade e a estética. As informações foram divulgadas pelo site TN.

Despensas e prateleiras ganham protagonismo

De acordo com a arquiteta Constanza Delgado, especialista em design voltado ao bem-estar, a tendência é substituir os armários convencionais por despensas modernas, armários verticais e prateleiras abertas. Essas opções oferecem melhor aproveitamento do espaço e facilitam o acesso aos itens do dia a dia.

As despensas, por exemplo, podem incluir portas lisas ou de vidro, iluminação interna e prateleiras deslizantes, garantindo organização sem comprometer o visual. Já as prateleiras abertas trazem leveza ao ambiente e permitem uma composição mais personalizada, além de deixarem tudo à mão.

Mais leveza visual e praticidade no dia a dia

Um dos principais benefícios dessa mudança está na sensação de amplitude. Sem os armários superiores, a cozinha ganha um aspecto mais aberto e arejado, o que contribui para um ambiente mais agradável.

Além disso, a praticidade aumenta. Não é mais necessário alcançar itens em locais altos ou escondidos. Tudo fica mais acessível, organizado e visível, facilitando a rotina.

A área acima da bancada também passa a ser melhor aproveitada, podendo receber revestimentos marcantes, trilhos para utensílios ou elementos decorativos que unem funcionalidade e estilo.

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