Pecuária de Goiânia 2026 terá entrada gratuita e shows de Alok, Ana Castela e Simone Mendes

Evento acontece entre 14 e 24 de maio e deve reunir mais de 600 mil pessoas no Parque de Exposições

Lara Duarte - 07 de abril de 2026

Alok foi confirmado na Pecuária. (Foto: Victor Mascarenhas/Divulgação)

A Pecuária de Goiânia 2026 já tem data e atrações confirmadas, com programação entre os dias 14 e 24 de maio no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira.

A organização confirmou que o evento terá entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento.

Entre os principais nomes anunciados estão Alok, Ana Castela e Simone Mendes, além de artistas como Matheus e Kauan, Lauana Prado, Raça Negra e Ícaro e Gilmar.

A expectativa é que mais de 600 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos 11 dias.

Os ingressos poderão ser retirados a partir desta terça-feira (7), por meio da plataforma MeuBilhete.

A organização também confirmou atrações voltadas ao público infantil, como Mundo Bita e Gato Galáctico.

A 79ª Exposição Agropecuária de Goiás é promovida pela Sociedade Goiana de Agricultura e Pecuária (SGPA) em parceria com a Bahrem Eventos.

Além dos shows, a programação inclui exposição de animais, leilões, palestras técnicas e atividades voltadas ao agronegócio.

Entre as novidades para esta edição está a implantação de reconhecimento facial na entrada do evento, medida anunciada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos.

Programação

14/05 – Simone Mendes e Matheus e Kauan

15/05 – Rio Negro e Solimões e Léo Magalhães

16/05 – Alok e Fred e Fabrício

17/05 – Gato Galáctico e Mundo Bita

21/05 – Natanzinho Lima e Ícaro e Gilmar

22/05 – Lauana Prado, Ana Castela e Mariana Fagundes

23/05 – Jads e Jadson, Jiraya e atração surpresa

24/05 – Raça Negra e CDB

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