Roupa é sinônimo de riqueza? Empresário de bermuda e chinelo viraliza ao comprar duas BMW’s a vista, em Anápolis

Gestor da concessionária tratou o caso como um clássico exemplo de aula de vendas

Davi Galvão - 07 de abril de 2026

Tem jeito certo de rico se vestir? E pobre? Por mais que aparência realmente importe e impacte na visão social, um homem em Anápolis subverteu esse paradigma e viralizou na internet ao entrar em uma famosa concessionária da cidade, de bermuda e chinelo, e levar para casa, sem parcelar uma vezinha sequer, duas BMW’s de uma só vez.

Os veículos de luxo, avaliados em R$ 350 mil cada, foram adquiridos via uma única transação Pix na Radial Automóveis.

“Cliente chegou de bermudinha e chinelo, tá pagando duas BMW’s a vista”, afirmou o gestor do local, quase que incrédulo.

Como ensinamento, ele ainda reforçou que o caso serve como uma perfeita “aula de vendas” que ele inclusive ensina para o próprio time: nunca olhar para como o cliente está vestido.

Nos comentários, os internautas pareceram achar graça da situação e também aproveitaram para contar histórias semelhantes que presenciaram.

“Quando eu era vendedora, os mais bem vestidos era só dublê de rico, tudo nó cego. Os simples eu amava, minha cota garantida, com eles os melhores”, relembrou uma.

“Uma vez em Curitiba fui de calça jeans, camiseta usada e chinelo Havaianas em uma concessionária. Fui tão maltratado e humilhado quando quiseram pagar R$ 5 mil num carro de fipe R$ 28 mil. Saí e fui na concorrente do lado e comprei uma HB20S. Fui bem tratado e pagaram 25 no meu carro”, contou outro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rafael Cardoso (@rafaradial)

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