Jaraguá recebe piano de cauda e passa a sediar concertos na Igreja Nossa Senhora do Rosário

Proposta busca integrar música, patrimônio e formação cultural, ampliando o acesso da população à música instrumental e fortalecendo a cena artística local

Lara Duarte - 08 de abril de 2026

Jaraguá passou a contar com um piano de cauda modelo Yamaha C3X, instalado na Igreja Nossa Senhora do Rosário, que agora sedia recitais e concertos de música acústica.

O instrumento foi adquirido por meio do projeto “Um Piano para Jaraguá”, financiado com recursos do Governo de Goiás via Programa Goyazes, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).

A proposta busca integrar música, patrimônio e formação cultural, ampliando o acesso da população à música instrumental e fortalecendo a cena artística local.

Ao ocupar um espaço histórico, a iniciativa também contribui para a valorização do patrimônio e aproxima artistas da comunidade.

A estreia do piano ocorreu em janeiro, com o concerto “Os Filhos de Jaraguá”, que reuniu oito músicos convidados.

A programação terá continuidade no dia 17 de abril, com apresentação do Piano Trio, formado por Ana Flávia Frazão, Luciano Pontes e Emerson Nazario.

Além dos concertos, o projeto também promoveu oficinas em parceria com a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França – UDEpoPI Jaraguá, ampliando o alcance formativo.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, destacou que iniciativas como essa ampliam o acesso à música de concerto no interior e fortalecem artistas e espaços culturais.

Idealizador do projeto, Antônio Interlandi afirmou que o objetivo é manter o instrumento em uso contínuo, incentivando a circulação de músicos e consolidando o local como polo cultural.

Segundo ele, artistas e grupos interessados podem submeter propostas de apresentação pelo e-mail [email protected].

A iniciativa também dialoga com os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), que oferecem oportunidades para viabilizar apresentações e ampliar a circulação de artistas em Goiás.

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