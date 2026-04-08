O vilão invisível: eletrodoméstico comum pode gastar mais energia que a geladeira e aumentar a conta no fim do mês

Presente em milhões de casas, aparelho muitas vezes passa despercebido no dia a dia, mas pode pesar no bolso sem chamar atenção

Layne Brito - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal/Agência Brasil)

Quando a conta de energia chega mais alta do que o esperado, a primeira suspeita quase sempre recai sobre os mesmos aparelhos: geladeira, ar-condicionado, chuveiro ou máquina de lavar.

Afinal, são eles os mais lembrados quando o assunto é consumo dentro de casa. No entanto, nem sempre o verdadeiro peso na fatura está nos equipamentos mais óbvios.

Em muitos lares, o problema pode estar justamente naquilo que passa despercebido.

Um aparelho ligado todos os dias, muitas vezes durante 24 horas, pode representar um gasto constante e silencioso, capaz de influenciar o valor final da conta sem que os moradores sequer percebam.

Entre os campeões de consumo, chuveiro elétrico no modo inverno e cooktop elétrico costumam aparecer como fortes candidatos, já que exigem alta potência para funcionar.

Ainda assim, o que surpreende muita gente é descobrir que outros equipamentos, menores e aparentemente inofensivos, também podem se transformar em vilões quando permanecem ligados o tempo todo.

É o caso de aparelhos como TV a cabo, modem e dispositivos que ficam em modo stand-by durante todo o dia.

Mesmo sem uso direto, eles continuam consumindo energia de forma contínua. Separadamente, o gasto pode parecer pequeno, mas, ao longo do mês, essa soma silenciosa pode fazer diferença no orçamento.

O problema é que, por não emitirem sinais claros de alto consumo, esses aparelhos acabam ignorados na rotina.

Enquanto um banho quente ou o uso do cooktop são percebidos de forma imediata, equipamentos conectados o tempo inteiro operam discretamente, acumulando gasto sem chamar atenção.

Por isso, observar o tempo de uso, desligar da tomada o que não precisa ficar ativo e revisar hábitos dentro de casa pode ser um passo importante para reduzir desperdícios.

Em tempos de tarifas mais pesadas e orçamento apertado, identificar esse vilão invisível virou mais do que uma curiosidade: tornou-se uma estratégia de economia.

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