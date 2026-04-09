Fumaça em prédio da FAB paralisa aeroportos de SP e afeta voos em Goiânia

Interrupção temporária no controle aéreo causou atrasos e cancelamentos, com reflexos diretos no Aeroporto Santa Genoveva

Lara Duarte - 09 de abril de 2026

Imagem aérea do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. (Foto: Infraero)

Uma interrupção no controle do tráfego aéreo na região de São Paulo afetou voos em Goiânia na manhã desta quinta-feira (09), após a presença de fumaça em um prédio da Força Aérea Brasileira (FAB).

O problema ocorreu na sede do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e levou à evacuação imediata do local por segurança, o que interrompeu temporariamente as operações aéreas na região.

Com isso, pousos e decolagens foram suspensos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, além de impactos em Viracopos, em Campinas. Os terminais estão entre os mais movimentados do país.

Segundo a concessionária que administra o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, ao menos um voo foi cancelado e outros quatro sofreram atrasos. Passageiros com destino a São Paulo enfrentaram mudanças nos horários ao longo da manhã.

A paralisação durou cerca de 30 minutos, entre 9h30 e 10h06, mas os reflexos operacionais se estenderam por mais tempo, exigindo reorganização da malha aérea.

Inicialmente, a interrupção foi tratada como uma possível pane no sistema, mas a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) esclareceu que a medida ocorreu de forma preventiva após a identificação da fumaça no prédio da FAB.

De acordo com o órgão, não houve falha técnica no sistema de controle aéreo, e a evacuação seguiu protocolos de segurança até a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros.

Mesmo com a curta duração, a interrupção afetou milhares de passageiros em todo o país. Estimativas iniciais apontam impacto em cerca de 8 mil pessoas, com atrasos e cancelamentos ao longo do dia.

A FAB informou que as operações já foram normalizadas e que a causa da fumaça será investigada. A hipótese inicial envolve um possível problema interno no prédio, mas ainda não há confirmação oficial.

A Anac acompanha a situação e deve levantar o número total de voos e passageiros afetados, além de cobrar das companhias aéreas assistência aos clientes impactados.

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