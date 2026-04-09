Máquina de lavar: o horário ideal para lavar roupa que pode fazer sua conta de energia despencar
Detalhe ignorado na rotina de casa pode fazer diferença no consumo mensal e ajudar a aliviar o peso da fatura
Em meio à correria do dia a dia, muita gente aciona a máquina de lavar no horário que sobra, sem imaginar que esse simples hábito pode ter impacto direto na conta de energia.
O aparelho já faz parte da rotina da maioria das casas e, justamente por isso, passa despercebido quando o assunto é economia doméstica.
O que pouca gente observa é que não basta apenas escolher ciclos mais curtos ou juntar uma quantidade maior de roupas para otimizar as lavagens.
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Em alguns casos, o momento em que a máquina é ligada também pode influenciar o valor final da fatura, especialmente para consumidores que estão enquadrados em tarifas com variação ao longo do dia.
Nesse cenário, o chamado “horário de pico” merece atenção.
Geralmente concentrado entre 18h e 21h, esse período coincide com o momento em que a demanda por energia elétrica costuma ser maior.
Em alguns planos, isso significa que a eletricidade fica mais cara justamente nessa faixa do dia.
Por isso, uma estratégia simples para reduzir gastos é evitar lavar roupas nesse intervalo.
O ideal, em muitos casos, é utilizar a máquina durante o dia ou mais tarde da noite, quando o consumo da rede tende a ser menor e a tarifa pode ser mais vantajosa, dependendo do plano contratado.
A recomendação também ajuda a distribuir melhor o uso de outros eletrodomésticos dentro de casa.
Quando a máquina de lavar funciona ao mesmo tempo que chuveiro elétrico, ferro de passar ou outros aparelhos de alto consumo, a percepção de gasto cresce ainda mais no fim do mês.
Antes de mudar a rotina, porém, vale conferir qual é o tipo de tarifa aplicado à residência.
Nem todos os consumidores pagam valores diferentes ao longo do dia, mas, para quem está em modalidades com cobrança variável, a escolha do horário pode representar uma economia real.
No fim das contas, pequenas mudanças de hábito costumam fazer mais diferença do que parece.
E, em tempos de orçamento apertado, descobrir o melhor momento para ligar a máquina de lavar pode ser um passo importante para deixar a conta de energia menos pesada.
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