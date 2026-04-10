Vídeo mostra exato momento da queda de avião em Trindade

Corpo de Bombeiros já está no local e realiza os primeiros socorros nas vítimas

Davi Galvão - 10 de abril de 2026

Queda do avião foi registrada por populares. (Foto: Reprodução)

Ao menos duas pessoas ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair em uma área rural, próxima a Trindade, na manhã desta sexta-feira (10), na região da Rua M-18.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento exato da queda. No vídeo, que registrava uma partida de futebol infantil, é possível ver a aeronave ao fundo perdendo altitude.

Em resposta à reportagem, o Corpo de Bombeiros afirmou que a aeronava começou a pegar fogo após o impacto com o solo, sendo que a população local retirou as vítimas da aeronave.

Unidades da guarnição estão no local neste instante realizando os primeiros socorros. Até o momento, nenhum óbito foi registrado. Mais informações a qualquer momento.

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