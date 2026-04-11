Conheça a praia de Minas Gerais com areia branca, água preta e doce

Água escura, areia branca e trilhas inesquecíveis transformam esse destino em uma das paisagens mais surpreendentes de Minas

Daniella Bruno - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Governo de Minas Gerais)

Minas Gerais é conhecido por suas montanhas, sua culinária marcante e seu patrimônio histórico, mas também guarda cenários naturais surpreendentes que fogem do óbvio.

Em meio à vastidão do Cerrado e da Serra do Espinhaço, existem destinos que combinam beleza selvagem e tranquilidade, atraindo tanto aventureiros quanto visitantes em busca de descanso.

Nesse contexto,um lugar em especial chama atenção por reunir características raras e paisagens quase surreais: o Parque Estadual do Rio Preto, localizado em São Gonçalo do Rio Preto, desponta como uma verdadeira “praia mineira” com águas escuras e areia branca — um refúgio ainda pouco explorado, mas que encanta à primeira vista.

Uma “praia” no coração de Minas

O Parque Estadual do Rio Preto impressiona logo no primeiro contato.

Suas águas em tom de “coca-cola” não indicam poluição — pelo contrário, revelam a presença de matéria orgânica típica da região, que garante coloração escura e aparência exótica. Ao mesmo tempo, as margens de areia clara criam um contraste que lembra cenários litorâneos.

Além disso, o parque oferece estrutura organizada, o que facilita a visita. Por outro lado, a natureza permanece preservada, permitindo uma experiência autêntica. Assim, o visitante consegue equilibrar conforto e aventura em um único destino.

Para quem busca tranquilidade, a Prainha, localizada próxima à sede, surge como uma opção ideal. Do mesmo modo, o Poço do Veado e o Poço de Areia apresentam trilhas curtas e acessíveis, perfeitas para um passeio sem pressa.

Trilhas, cachoeiras e aventura garantida

Por outro lado, quem prefere desafios encontra no parque um verdadeiro convite à exploração.

A trilha até a Cachoeira do Criolo, com cerca de 6,5 km por trecho, exige preparo físico — no entanto, recompensa o esforço com uma das paisagens mais impressionantes da região.

Além disso, é possível ampliar o percurso e explorar a Cachoeira Sempre Viva, criando um roteiro ainda mais completo. Nesse sentido, o visitante vivencia diferentes cenários ao longo do trajeto, alternando entre subidas, leitos de rio e áreas abertas.

Para aproveitar ao máximo, é essencial se preparar. Portanto, leve água suficiente, utilize calçados adequados e não esqueça o protetor solar.

Da mesma forma, escolher o período entre abril e setembro faz toda a diferença, já que o clima seco garante mais segurança e melhor visibilidade das águas.

Por fim, vale destacar que o parque controla o número de visitantes. Dessa maneira, o ambiente se mantém preservado e a experiência se torna ainda mais agradável.

Um paraíso escondido que merece ser descoberto

O Parque Estadual do Rio Preto prova que Minas Gerais vai muito além de suas tradições culturais e históricas. Com paisagens únicas, trilhas desafiadoras e áreas de descanso acessíveis, o destino reúne tudo o que um viajante procura.

Assim, seja para relaxar ou se aventurar, o parque se consolida como um dos segredos mais fascinantes do estado — e um convite irresistível para quem deseja explorar o melhor da natureza brasileira.

Confira no Reels abaixo!

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